Fox Sports dejó de existir: las señales serán ESPN 4, 5 y 6

A partir de hoy las señales Fox Sports son (no de nombre) ESPN 4, 5 y 6.



Los juegos importantes de Libertadores, UCL, etc, van por ESPN. Fox solo irá en vivo si ESPN tiene la parrilla llena.



Hoy y mañana no hay shows marca FOX (90 Minutos, etc). El lunes regresan, pero en ESPN. pic.twitter.com/hl8STseOai