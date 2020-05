La decisión de Albert Pujols sobre su carrera en la MLB

La temporada 2020 será la décima que tendrá el primera base dominicano Albert Pujols jugando para Los Angeles Angels; sin embargo, son miles los fanáticos del béisbol quienes se pregunta si esta será la última función del bateador en las Grandes Ligas, algo que el propio deportista quiso aclarar para disipar las dudas.

Lo hizo en conversación con Alden González, de la cadena ESPN, donde le consultaron si vislumbraba su retiro del deporte tras este ciclo, luego que en el 2010 firmara con la franquicia angelina un contrato por $240 millones de dólares, y respondió enfático que, por ahora, terminar la carrera está lejos de sus planes.

Está a 44 jonrones de llegar a los 700 (Foto: Getty)

"Es mi último año bajo contrato, pero eso no significa que no pueda seguir jugando. No he cerrado esa puerta. Lo tomo día tras día, año tras año, pero no has escuchado directamente de mi boca que me voy a retirar el año que viene, o que va a ser mi último año, o que voy a seguir jugando. No he dicho nada de eso. Cuando llegue ese momento, ya veremos. El hecho de que tengas un año restante en tu contrato no significa que sea tu último año. Podría ser, pero no podría ser. Dios aún no ha puesto (la respuesta) en mi corazón", aseguró Pujols.

https://t.co/sqiwnfTdnT MLB: "Albert Pujols no está listo para hablar de retiro" https://t.co/4DcZeMaZEV — Hector Cruz (@HectorCruzESPN) May 1, 2020

Producto de la pandemia del Coronavirus, Pujols se encuentra entrenando en el gimnasio del sótano de su casa en Irvine, California, junto a su compañero Mike Trout, dejando a un lado los ejercicios de bateo hasta que se regrese oficialmente a los entrenamientos, y reconoció que tenía contemplado regresar a su país de origen, pero por miedo a contraer Covid-19, prefirió quedarse junto a su familia.

"Soy un ser humano. Quiero estar en el estadio de béisbol, quiero hacer lo mío, pero al mismo tiempo, ¿qué es lo más importante en este momento? Mi relación con mis hijos, la salud de mis hijos y el intento de disfrutar este tiempo con mis hijos. Sé que en el futuro, van a mirar hacia atrás esta vez y lo van a apreciar mucho", señaló el bateador.

