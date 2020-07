Mike Ditka, leyenda de la NFL: "Si no puedes respetar nuestro himno nacional, lárgate del país"

Dentro de seis semanas se iniciará la temporada 2020 de la National Football League (NFL), y uno de los temas que rodea este certamen es la protesta que realizarán varios jugadores y entrenadores, arrodillándose durante el himno nacional en contra de la violencia racial en Estados Unidos.

Y tal como han aparecido mayoritamente quienes aprueban esta iniciativa, hay otros que han sido muy críticos a la hora de mostrar su rechazo ante esta postura, tal es el caso del histórico ex entrenador de los Chicago Bears, Mike Ditka, que en diálogo con el portal TMZ expresó su sentir al respecto.

Ditka ganó Super Bowl XX con Chicago Bears (Getty)

"Si no puedes respetar nuestro himno nacional, lárgate del país. Así es como pienso. Por supuesto, soy de la vieja guardia, así que diré lo que pienso", aseguró el estratega.

En ese sentido, la leyenda de la NFL sostiene no hay coherencia en la postura de los manifestantes, ya que "no protestas contra la bandera y no protestas contra nuestro país que te ha dado las oportunidades para vivir de jugar un deporte, algo que no pensaste que pasaría. Así que no quiero escuchar toda esa basura".

Cabe recordar que en la actualidad Ditka es analista de fútbol americano en la cadena ESPN, y que durante su carrera le dio el único Super Bowl en la historia a los Bears, en 1985 ante New England Patriots, con victoria por 46-10.

