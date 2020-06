Modelo Premier League: el plan de la NFL para evitar grandes pérdidas en los estadios

No hay dudas que la próxima temporada de la National Football League no será normal, dentro de un contexto en el cual no se presenta estable en todo el mundo. Si bien la pandemia del coronavirus no afectó la última campaña, todo indica que sí lo hará financieramente en la próxima.

Si bien la NFL “permitirá que los equipos establezcan diferentes límites de capacidad de asistencia cuando el calendario comience en agosto con la pretemporada”, sería absurdo que los estadios se llenen o se permita esto en medio de la situación que atraviesa el país. Sin demasiadas ventas de localidades, aparecerán los problemas económicos.

Justamente, una de las ideas que surgieron y que se comunicaron este último miércoles, es aprovechar los espacios vacíos que habrá en las gradas colocando distintas publicidades. De esa manera, los ingresos que suelen llegar desde los aficionados, se darán desde los patrocinadores interesados, que no serán pocos.

SABÍAS QUE... Un 24 de junio de 1922, la American Professional Football Association (APFA) cambió su nombre a National Football League (NFL).



La APFA (anteriormente American Professional Football Conference) se había formado dos años antes en 1920 en Canton, Ohio ���� #NFLMX pic.twitter.com/nzoIiAyomE — NFL México (@nflmx) June 24, 2020

“Según un plan compartido con los presidentes de equipo el martes, las primeras seis u ocho filas de asientos en cada estadio, incluidas las suites en el campo, estarán fuera del alcance de los fanáticos esta temporada. Esa medida es oficialmente para proteger a los jugadores, entrenadores y al personal del equipo de la exposición al coronavirus, pero también liberaría ese espacio para convertirse en activos de patrocinio lucrativos”, informó Ben Fischerdel.

El periodista de Sports Business Daily detalló: “Esos asientos estarán cubiertos por lonas que podrían incluir logotipos de patrocinadores, de forma similar a cómo los equipos de Premier League reutilizaron secciones de asientos vacías para anuncios durante su regreso a jugar la semana pasada. El plan se presentará a los propietarios en una reunión mañana, y no se espera que se opongan a él”.

No hay dudas que sería una jugada inteligente por parte de las franquicias, aunque sí deberán ponerse de acuerdo con las cadenas de TV, quienes serán las encargadas de tomar los anuncios de forma permanente y rentable.

Lee También