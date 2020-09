Por qué no se puede ni comparar a James Harden con Kobe Bryant

"James Harden es un mejor anotador que Michael Jordan". La frase es de Daryl Morey, gerente general de los Houston Rockets. A esos dichos de Morey, Charles Barkley le agregó algo más hace unas semanas en su programa por TNT, al declarar que nunca había visto a un mejor jugador de uno contra uno en toda su vida.

Si bien la habilidad y capacidad anotadora de La Barba sí está entre los mejores de la historia de la NBA, sus actuaciones en instancias determinantes dejan algo que desear. La serie entre Houston Rockets y Los Angeles Lakers es una prueba más que aún no ha podido desbloquearse del todo en los Playoffs.

Algunos, se han atrevido a comparar a Harden y su poder ofensivo con Kobe Bryant. Sin embargo, el periodista Anthony Irwin contó por qué no se pueden comparar ambos jugadores: “Legítimamente me ofende cuando se hace una comparación con Kobe. Me ofende legítimamente cuando digo: 'nunca debes haber visto jugar a Kobe Bryant'. O si miras a Kobe, solo lo miraste cuando tenía el balón y no le prestaste atención en ningún otro momento durante el juego”, comenzó diciendo.

"En el punto de vista del amor por el juego, me irrita verlo salir de estos juegos. Simplemente no tiene ningún sentido. Alguien que sea tan buen tirador como él, párese en la esquina. ¿Qué estás haciendo parado en la línea de media cancha? Esta no es la forma en que se supone que se debe jugar el deporte”, enfatizó.

Además Irwin recordó el juego 7 entre Lakers y Celtics en las Finales de la NBA, donde Bryant tuvo un partido horrible en sus lanzamientos, "pero pasarán por alto los 16 rebotes que atrapó y todos los viajes a la línea de tiros libres que hizo mientras intentaba encontrar alguna manera para impactar el juego cuando su tiro no iba o cuando no tenía el balón”, culminó.

Lee También