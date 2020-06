"Nefasta posición": Efraín Aguilar se manifestó por el caso Mayra Couto y fue tendencia

La acusación de Mayra Couto en Instagram movió el mundo del espectáculo en Perú. Nada menos que Andrés Wiese fue denunciado por acoso y maltrato por la actriz.

Esto hizo que muchas personas de la televisión peruana se manfiesten. Sigrid Bazan y Karina Calmet, totalmente distintas ideológicamente, manifestaron su apoyo a quien actuaba de Grace.

Otro que se expresó tras el escándalo fue el productor y director de aquel programa llamado Al Fondo Hay Sitio. Hablamos de Efraín Aguilar.

"Mis oficinas siempre estuvieron abiertas para cualquier tipo de queja, incomodidad o demanda de todo el personal, actores, técnicos, producción y servicios que en la teleserie laboraba", cuenta para comenzar. "Durante esos ocho años, puedo afirmar, nadie de todo el personal tuvo queja alguna del comportamiento del señor Andrés Wiese", continuó en una posble defensa a su galán.

Mi absoluta solidaridad con Mayra Couto.

Debe haber sido un infierno haber pasado por todo lo que ha contado, me duele mucho y no imagino siquiera como debe sentirse. — KarinaCalmetOficial (@karinaCalmet) June 9, 2020

"La señorita Mayra Couto a la cual le tengo un gran aprecio, y ella lo sabe, actriz del programa, estuvo en múltiples oportunidades en mi oficina y en ninguna de ellas, insinuó o mencionó al señor Andrés Wiese", agregó. "Pienso que hay que ser muy respetuoso de las honras ajenas y que hay que tener mucho cuidado en mancillarlas. No sé dónde leí lo siguiente: 'No hagas periodismo, si no es para enaltecerlo'", concluyó.

Tras ello, la indignación en contra de quien escribió este mensaje se hizo masiva. Su mensaje se entendió como un cuestionamiento a la víctima y una defensa al acusado. En twitter lo comenzaton a mencionar hasta hacerlo viral. Así, se hizo tendencia Efraín Aguilar.

El comunicado de Efraín Aguilar me deja clarísimo qué hubiera sucedido si @coutomayra denunciaba el acoso de Andrés Wiese en los tiempos de AFHS. pic.twitter.com/TELrvbbQVz — Carmen Alarcon (@soyunamarmota) June 9, 2020

leer la publicación ridícula de Efraín Aguilar, prácticamente dándole su apoyo a Andrés Wiese, es el claro ejemplo del por qué tantas mujeres callamos, porque si una sale a denunciar o a contar su historia, siempre hay alguien que dice "no me contó, así que no pasó". pic.twitter.com/savvqLEEbi — ann ��️‍�� (@Zaynismydoom) June 9, 2020 "No hagas periodismo si no es para enaltecerlo"..... En pocas palabras "calladita te ves más bonita". Nefasta la posición de Efrain Aguilar. pic.twitter.com/s9PviZANEC — vanemontalva (@vanemontalva1) June 9, 2020 Lavense las manos como Efrain Aguilar para evitar el coronavirus https://t.co/uw68eGGMqw — meteoro �� (@nosoymeteoro) June 9, 2020 Entiendo que Efraín Aguilar haga su descargo sobre el tema Mayra Couto y Andrés Wiese porque es algo que sucedio bajo su dirección pero lo que pone al final está de más. Ahí ya tomó partido claramente. pic.twitter.com/90CQXtDWik — La Verga Capitalista® (@capitalverga) June 9, 2020 Recuerdan cuando Korina Rivadeneira expuso a Christian Domínguez de acosador, salió Michelle Alexander a respaldar a su ENGREÍDO y le cerró las puertas a la venezolana. Ahora sucede lo mismo con Mayra Couto, Efraín Aguilar salió a defender a su ENGREÍDO Andrés Wiese. pic.twitter.com/6XX0aRWCla — Josué ✊❤���� (@Josue14470) June 9, 2020 Hay mujeres que no le cuentan ni a su propia madre que han sido víctimas de acoso/abuso y Efraín Aguilar trata de minimizar la denuncia de Mayra porque a él "nunca le contó nada". Viejo trolo https://t.co/hwwARAKXuz — ��✊����️‍������ (@chatitaderon_) June 9, 2020 Karina Calmet siendo la primera en salir a defender a Mayra Couto y Efraín Aguilar haciendo un comunicado lavándose las manos, definitivamente era algo que no esperaba ver. — hey arnold! (@arnoldsuarezg) June 9, 2020 Penoso comentario del productor de 'Al Fondo Hay Sitio', Efraín Aguilar, que dijo que nunca vio ni se enteró de nada del #acoso. Como Mayra Couto no le contó, para él no pasó. Triste que su labor de "director general" haya sido estar sentado en una oficina.¿Cuántos más cómo él? — Mónica Delgado (@criticademonica) June 9, 2020

