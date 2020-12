"Quiero jugar bien, no me conformo con debutar en la NBA": Facundo Campazzo

Tras sumar minutos en los tres partidos de pretemporada, el base argentino Facundo Campazzo se prepara para su debut oficial en la National Basketball Association (NBA) con los Denver Nuggets, cuando este miércoles 23 de diciembre reciban a Sacramento Kings, en la Semana 1 de la temporada 2020-2021.

En la previa a estos primeros días de actividad formal del mejor básquetbol del mundo, el sudamericano conversó con el diario español AS sobre sus sensaciones en los juegos de preparación y de cómo espera el comienzo del certamen, donde aparecerá como jugador de rotación.

"De chico la NBA era una fantasía superlejana, pero de grande sí he soñado con llegar; ya he llegado, estoy aquí y quiero jugar bien, no me conformo con debutar, intentaré hacerme un hueco", partió señalando Campazzo.