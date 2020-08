Acusaron a los Padres de humillarlos y los acabaron con cuatro ‘Grand Slams’

Los San Diego Padres escribieron el nombre del equipo con letras doradas en la historia de la MLB al convertirse en la única franquicia de ‘Las Mayores’ en conectar cuatro ‘Grand Slams’ en juegos consecutivos durante la serie que disputaron contra Texans Rangers.

El camino hacia la historia lo inicio el pelotero dominicano Fernando Tatis Jr. el pasado lunes con un ‘Grand Slam’ que generó todo tipo de polémica porque el campocorto bateó en una cuenta de tres bolas y ningún strike con una ventaja de siete carreras. Lo acusaron de querer humillar a los Rangers.

Los Padres tomaron nota del disgusto y les respondieron a los Rangers con otros tres ‘Grand Slams’. El segundo jonrón con las bases llenas lo conectó Wil Myers, mientras que el tercero llegaría del bate de Manny Machado para dejar en el terreno al equipo de Texans.

El momento de hacer historia llegó por cortesía de Eric Hosmer, quien en la quinta entrada del juego de este jueves por la noche le dio tan duro a la pelota que logró el cuarto ‘Grand Slam’ consecutivo de los Padres. ¿Estarán enojados los Rangers?

No se violó ninguna regla no escrita, se jugó pelota como hay que hacerlo y el resultado no pudo ser mejor: cuatro ‘Grand Slams’ de manera consecutiva para que San Diego Padres quede en la historia de la MLB como el único equipo en realizar esta hazaña.

