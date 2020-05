Se alarga la cuarentena: Martín Vizcarra anunció la extensión del estado de emergencia

El coronavirus ha detenido al mundo entero. Con el afán de frenar el contagio, la mayoría de estados ha aplicado medidas para promover el aislamiento social obligatorio.

En Perú, esto no es excepción. Desde el 16 de marzo, Martín Vizcarra definió que se haría una cuarentena que prohibía salir a los ciudadanos de sus casas en caso el motivo no sea el abastecimiento.

Este viernes, después de alargar la medida en dos oportunidades, volvió a brindar una conferencia de prensa. En ella habló de las medidas que se vienen para el futuro.

"Tenemos que extender el Estado de emergencia por dos semanas más", confirmó para comenzar el presidente lo que no es otra cosa que la extención de la cuarentena hasta por lo menos el 24 de mayo.

El presidente Vizcarra informa que desde el lunes 11 de mayo el toque de queda iniciará a las 8p.m. y ya no a las 6 p.m. a fin de ampliar el horario de atención en mercados y bancos. — Lima_El Comercio (@Lima_ECpe) May 8, 2020

"Hemos evaluado y podemos decir que los resultados, hasta el momento, han logrado bajar el nivel de contagio que al inicio de la cuarentena era de una magnitud de tres a una magnitud alrededor de uno", señaló también Vizcarra.

De todas maneras, consideró que todavía no se logra lo propuesto y por ello, se tomó la referida decisión: "¿Podemos decir que hemos llegado al objetivo? No. Podemos decir que, junto al esfuerzo de todos los peruanos, hemos bajado la taza de contagio de 3 a 1.2. Pero no es suficiente".

#AHORA Martín Vizcarra informa sobre nuevas medidas desde el lunes 11 de mayo:



Toque de queda será a partir de las 8 p.m. (ya no desde las 6 p.m.), ello con el objetivo de que los bancos y centros comerciales puedan atender más horas y evitar aglomeraciones. — Sigrid Bazán (@sigridbazan) May 8, 2020

