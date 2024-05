La Selección Peruana no siempre fue el sueño de algunos jugadores. En este caso veremos los que le dijeron no a La Blanquirroja en su momento.

Hoy es momento de recordar los jugadores que estaban listos para poder competir en la Selección Peruana, pero después de eso, solo quedó en una propuesta. Porque ellos decidieron tomar otros caminos. A continuación, gracias a un artículo especial del Diario Depor, notamos los tres nombres que nunca fueron parte de La Blanquirroja cuando estaban en su mejor momento, y más se le necesitaba.

El primero de todos, es conocido como Rabona, por la peculiar jugada: “Andrés Vásquez: Nació en Lima, Perú, y se fue a vivir a Suecia a los dos años junto a su familia. Desde muy pequeño se unió al club IFK Göteborg y fue ascendiendo desde las divisiones menores hasta debutar con el equipo principal en 2005. Se hizo famoso el 7 de mayo de 2007 al marcar un gol de ‘rabona’ contra el Örebro SK, un tanto que cautivó al mundo futbolístico y lo hizo reconocido en su tierra natal, donde antes no era tan conocido”.

Mientras que el segundo, pasó cuando era Sergio Markarian el entrenador: “Alfredo Morales: Hijo de un soldado peruano-estadounidense y madre alemana, nació el 12 de mayo de 1990 en Berlín. Comenzó su carrera en diferentes clubes de la capital alemana y en julio de 2000 ingresó en las divisiones inferiores del Hertha Berlín. En noviembre de 2008, Morales hizo su debut con el segundo equipo en la Regionalliga Norte. Dos años más tarde, se unió por primera vez al equipo profesional durante la pretemporada de verano y jugó su primer partido con el primer equipo el 5 de diciembre de 2010, en una derrota por 0-1 ante el TSV 1860 Munich”.

Y el último, es uno reciente, cuando Juan Reynoso todavía era el seleccionador nacional: “Alexander Robertson: Producto de las divisiones inferiores del Manchester City, Alexander Robertson (2003) se encuentra cedido al Portsmouth FC y es uno de los futbolistas con mayor proyección de los ‘citizens’. Es uno de los casos de futbolistas que tienen varias opciones para representar a una selección: Australia por su padre, Perú por su madre, Escocia por nacimiento e Inglaterra por haber vivido allí la mayor parte de su vida. Sin embargo, Alexander Robertson ha optado por representar a los ‘Socceroos’”.

Andrés Vásquez, Alfredo Morales y Alexander Robertson pudieron estar acá. (Foto: IMAGO).

¿Dónde está Rabona Vásquez en estos momentos?

Si vemos su carrera, transcurrió por clubes como el IFK Göteborg de Suecia en las temporadas 2005-2007. Después en el FC Zürich de Suiza, pasando por el Grasshoppers Zúrich del mismo país. Como también el BK Häcken de Suecia, y el último antes de retirarse del fútbol profesional fue FC Wil (Suiza). Al día de hoy, a sus 36 años, Andrés Javier Vásquez Rueda-Pinto, quedó en el recuerdo nada más.

¿Qué fue de la vida de Alfredo Morales y Alexander Robertson?

El primero (Morales de 33 años) está ahora mismo en el San Jose Earthquakes, antes supo jugar en clubes como Hertha de Berlín, F. C. Ingolstadt 04, Fortuna Düsseldorf, y New York City F. C. Mientras que Robertson, formado en el Manchester City, participó en el Ross County F. C. de Escocia y hoy a los 21 años, juega en el Portsmouth F. C. de Inglaterra (tercera división).