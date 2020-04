Shaquille O'Neal explicó por qué no irá a la ceremonia de Salón de la Fama de Kobe Bryant

Shaquille O'Neal y Kobe Bryant tuvieron una dinámica sumamente complicada a lo largo de su carrera. Fueron cómplices dentro de la cancha, enemigos en el vestuario y muchos años después de su separación deportiva, terminaron consolidando una larga y cercana amistad que trascendió el ámbito deportivo.

En este sentido, se especuló que O'Neal podría ser uno de los encargados de dar el discurso honorífico a Kobe en su ceremonia de ingreso al Salón de la Fama. Sin embargo, el Big Diesel reveló en 'The Big Podcast with Shaq' que no solo no hablará en nombre de su amigo, sino que ni siquiera asistirá a la ceremonia:

Shaquille O'Neal y Kobe Bryant - Getty

"A decir verdad, no veré la ceremonia del Salón de la Fama. En la escala del 1 al 10, finalmente estoy como en un 2 en términos de tristeza. Eso me haría volver a 7, 8 o 9 y realmente no puedo hacerlo ahora. No quiero verlo y revivir todo, no quiero ver sus vídeos viejos, que actualmente ya los estoy viendo", confesó O'Neal.

El ex pívot de los Lakers se ha mostrado sumamente aflgido y emocional en torno a la desaparición física de su ex compañero, por lo que es fácil comprender que aún no se siente emocionalmente preparado para afrontar nuevamente la tristeza que le generó el trágico fallecimiento de Bryant.

Kobe será inmortalizado en el Salón de la Fama después de una carrera llena de éxitos dentro y fuera de los tabloncillos en una clase que también incluirá a sus eternos rivales Kevin Garnett y Tim Duncan. Sin lugar a duda, será la ceremonia más emotiva en la historia de esa prestigiosa organización.

