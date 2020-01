Después de mucha especulación, finalmente los Boston Red Sox decidieron cortar por lo sano y despedir a Álex Cora, en el marco de las investigaciones que lo señalan como responsable de crear un sistema de robo de señales.

En este sentido, el equipo de Boston sigue acéfalo a tan solo semanas de los etnrenamientos primaverales, una situación que, de acuerdo con Xander Bogaerts, tiene muy mal de ánimos a todo el clubhouse:

https://t.co/7hhYpz9NNM Xander Bogaerts: Hará mucha falta Alex Cora en #RedSox — David Venn (@DavidVennMLB) January 17, 2020

"He hablado con él varias veces, es triste. Simplemente es triste que no vaya a ser nuestro Entrenador. Como he dicho antes, como era él con nosotros, no hay alguien en ese clubhouse que tenga problemas con él o que vaya a decir algo negativo. Fue duro, porque sabiendo el equipo que tenemos y todo lo que logramos, fue bastante especial. Y con él a cargo, obviamente fue maravilloso. Es una pena que ya no vaya a estar con nosotros. Sinceramente, se le echará de menos," declaró el campocorto.

Asimismo, Bogaerts se defendió ante las acusaciones de que los Red Sox también hicieron trampa en su título en 2018 gracias a Cora, aseverando que su anillo de Serie Mundial fue ganado con trabajo duro:

La gerencia de #MediasRojas y el manager Alex Cora llegan un acuerdo para rescindir su contrato.



Agradecemos a Alex Cora por su gran impacto en nuestra franquicia, extrañaremos su pasión, su energía y su significante contribución a las comunidades de New England y Puerto Rico. — Red Sox de Boston (@RedSoxBeisbol) January 15, 2020

"Definitivamente no. Llegamos al campo todos los días, trabajamos duro, entrenamos duro, jugamos como compañeros, nos apoyamos uno al otro y tuvimos un gran cuerpo de instructores que fue parte de eso", sentenció Bogaerts.

De momento aún no se conoce la sanción que impondrá Major League Baseball a Cora, pero todo parece indicar que no podrá vincularse a las Grandes Ligas nunca más en su carrera.

