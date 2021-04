Arizona Diamondbacks: Madison Bumgarner lanzó no hitter no reconocido por MLB ¿por qué?

El sueño de todo jugador de beisbol es sin duda alguna llegar a la Major League Baseball (MLB) y ganarse la vida haciendo lo que más le gusta. Ahora, en cuanto a los lanzadores, además de llegar, también sueñan con lanzar un juego sin hits ni carreras y un juego perfecto.

Esto le sucedió a Madison Bumgarner, experimentado lanzador que hizo de las suyas ante la poderosa ofensiva de Atlanta Braves cuando Arizona Diamondbacks retó a los de Georgia en su visita al SunTrust Park, un escenario para nada fácil en las Grandes Ligas.

El serpentinero de 31 años actuó en el segundo compromiso de una doble cartelera ante los Bravos, lanzando por espacio de 7.0 entradas completas (todo el partido), no permitió hits, no permitió carreras, tampoco boletos y abanicó a siete rivales sobre el plato.

El no hitter "que no cuenta" de Madison Bumgarner

Madison Bumgarner hubiese completado el juego perfecto de no haber sido por Ozzie Albies, quien logró embasarse después de un error del shortstop de los D-Backs. Aunque, de igual manera no hubiese sido reconocido, pues el criterio de la MLB para no hitters y juegos perfectos debe de ser a nueve entradas.

(Foto: @MLB)

Sin embargo, la organización del mejor beisbol del mundo discute y se plantea seriamente sobre este tema, dado que genera mucha polémica. Por el momento, este será un hito para el serpentinero de Arizona que lamentablemente no estará en los libros estadísticos.

