La NBA vivió una de las épocas más memorables cuando Golden State Warriors decidió incorporar a Kevin Durant por tres temporadas y en uno de los equipos más talentosos de todos los tiempos, los egos hicieron de la suya. Draymond Green, el encargado de revelarlo todo.

El espíritu competitivo de los Warriors con Stephen Curry, Klay Thompson, Green y Durant era tal que un partido de campaña regular lo jugaban como una final. Durante la temporada 2018-19 se vivió la pelea verbal más famoso en Golden State por una decisión que tomó Draymond.

“Salimos, yo perdí el balón y Kevin me grita ‘dame el maldito balón’. Y yo le respondo: ‘te iba a dar el maldito balón si hubieras corrido’. Vamos a la banca, me siento a par de asientos a su derecha y golpea una silla diciendo ‘Dije que me dieras el maldito balón’. Y ahí dijo, ‘a ver cabrón, yo también hago esto, te daría el balón si no estuvieras llorando’. También hago esto”, contó Green en Durant’s The ETCs podcast.

Con el juego empatado a 106 puntos frente a Los Angeles Clippers, Lou Williams falló el tiro y el rebote se lo pelearon Green y Durant. ¡Ahí empezó todo! 5.4 segundos marcaba el reloj del último cuarto y Draymond preferiró llevar el balón en lugar de dárselo a Kevin. ¿El final de la historia? Se fueron a tiempo extra porque el ala-pívot no pudo intentar el tiro.

Draymond Green contó lo que se dijo con Kevin Durant en pelea NBA

“Nos decimos cosas, DeMarcus me separa y me pide que me calle. Para mí era una mierda porque nadie le dice nada a K y si corre la cancha se la iba a dar. En mi opinión, de ahí todos hicieron esto más grande. Para mí no era nada porque toda esa etapa, la única persona que me hablaba con insultos era Kevin, el único. Tuvimos una mala discusión, pero me decía insultos cada rato. Ahora, viendo en retrospectiva, la cobertura de los medios, la suspensión... hizo todo peor”, confesó Draymond Green.