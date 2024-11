FC Barcelona reconoce a Erling Haaland como el reemplazante perfecto de Robert Lewandowski

Robert Lewandowski es la carta principal del Barcelona en lo que va de la temporada. El polaco, con 19 goles, es el máximo artífice de un equipo que ya suma 55 tantos anotados en 17 presentaciones, que es líder de la tabla de posiciones de LaLiga y que se ubica entre los puestos de clasificación directa a los Octavos de Final de la UEFA Champions League.

No obstante, en la institución culé saben que el ex Bayern Munich ya tiene 36 años. Con lo cual, no le queda mucho más tiempo en el nivel que se viene luciendo en la campaña 20244/2025. Por eso, es lógico que los rumores del mercado empiecen a arrimarle al Blaugrana algunas alternativas para el puesto de delantero central.

Al respecto, Deco, director deportivo, en una entrevista con Mundo Deportivo, dejó en claro cuál es la postura del FC Barcelona en función de buscarle un reemplazante a Robert Lewandowski: ”No es ninguna prioridad porque tenemos que centrarnos en esta temporada. Por supuesto hay que hacer el trabajo del futuro, pero si estamos trabajando más el futuro nos olvidamos del presente”.

Y en esa misma línea, el portugués insistió: ‘‘Tenemos que pensar en lo que tenemos que hacer ahora y no en lo que hay que hacer en el futuro porque lo que pase en esta temporada te puede condicionar el futuro. No nos vale estar solo pensando en el futuro. El trabajo de futuro se está haciendo, se está cumpliendo. Yo lo que espero es que Lewandowski siga en el mismo nivel que está demostrando”.

Puntualmente a raíz del polaco, apuntó: ”Para mí es de los mejores profesionales que he visto en mi vida. No es por casualidad que esté donde está y que haya marcado todos los goles que ha marcado ni que esté con 36 años a su nivel. Son jugadores que sólo llegan donde están siendo profesionales de mucho nivel y por encima de los demás. Estamos contentos porque está conectando bien con el equipo, está marcando goles. Contra la Real marcó otro… Creo que es muy difícil encontrar a un delantero como Robert a día de hoy”.

¿Erling Haaland el reemplazante de Robert Lewandowski en el Barcelona?

”Hay uno o dos del nivel de Lewandowski. Quizás Haaland u otro más. No hay tantos de este nivel disponibles. Pero no vamos a obcecarnos con buscar a ningún delantero ahora porque vamos a centrarnos primero en lo que pueda hacer Robert. Seguramente creo que está contento de estar aquí. Él es un ganador y si hacemos una temporada importante creo que querrá seguir”, respondió Deco cuando le consultaron por el noruego.

Por otro lado, si bien no descartó que apunten al delantero del Manchester City más adelante, no fue algo que dé por sentado: ”Primero hay que saber si Haaland es lo que queremos de futuro. No lo sabemos ahora. A día de hoy no queremos a ningún ‘nueve’. Tenemos a Robert. No estamos planeando nada con ningún ‘nueve’. Cuando llegue el momento de tomar una decisión y la tenga que tomar yo porque soy el que está en el club, ya nos plantearemos las opciones. Pero creo que no es el momento de hablar de ningún jugador”.

Barcelona y su mirada sobre el delantero sensación del fútbol europeo: Viktor Gyokeres

Viktor Gyokeres, lógicamente, llamó la atención de los clubes más grandes de Europa, dado que es el máximo goleador del Viejo Continente en el año con 53 tantos y el que más anotaciones registra en la temporada con 23.

Sobre el sueco y su chance de que vista la camiseta blaugrana, Deco contestó: ”Es un buen jugador, está marcando goles hace tiempo en Portugal, lo conocemos como otros más pero no es una nuestra prioridad a día de hoy ni tampoco estamos buscando ningún ‘nueve’ para sustituir a Robert porque queremos que siga contento, marcando goles y al menos que siga una temporada más. Hemos ganado cosas y él está contento de estar aquí. No vamos a hablar ahora de ningún jugador”.