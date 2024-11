¿Lo llamará Beckham? El campeón del mundo que se debate entre la MLS de Messi, Arabia y la Premier League

La MLS sigue su curso mientras desde Inter Miami ya piensan en el 2025. David Beckham, Lionel Messi y Tata Martino volverán a la actividad en un mes de febrero donde se viene una nueva chance de levantar el título más deseado por toda la entidad. Por Europa avisan que un campeón del mundo se debate entre la MLS, Arabia Saudita y la Premier League para fechas similares al regreso de Las Garzas a la actividad.

No hablamos de Antoine Griezmann ni de Neymar. Si de un Paul Pogba al que por Sky ponen en la órbita de una MLS donde semanas atrás medios como TalkSport hablaban de chances concretas de que David Beckham buscase su arribo a la ciudad de Miami. No olvidemos que el jugador transita los últimos meses de su sanción por dopaje y que podrá regresar a la actividad en primavera del 2025. Marzo es el mes del retorno y en Reino Unido ya comentan que el Pulpo deshoja la margarita.

No olvidemos que el volante sigue siendo jugador de Juventus, pero eso puede cambiar en semanas cuando todo apunta a que el galo quedará libre. Varios equipos de la Premier League están siguiendo su futuro y otros de Europa, Arabia Saudita y la MLS aguardan por sus chances. Beckham no olvidemos, tiene relación directa con Pogba por sus respectivos pasados en Manchester United.

El jugador llega al final de una trama que por poco pone final a su carrera. El descubrimiento de dehidroepiandrosterona , esteroide que se encuentra absolutamente prohibido por la agencia antidopaje del fútbol de élite, en sus exámenes médicos estuvo a un paso de dejar al ex Manchester United sin fútbol casi que hasta el 2027. Todo se ha esclarecido y el propio Pogba ha dejado más que explícito su deseo de volver lo antes posible.

Pogba se ha dejado hasta ver en redes con la camiseta de Inter Miami de Beckham: IMAGO

“Asumo la responsabilidad de lo que pasó. Tomé un suplemento y no lo comprobé tres veces, aunque viniese de un profesional. Si me tenían que castigar, lo acepto, pero no debería de haber sido cuatro años. Acepto doce meses”, relataba justamente un Pogba arrepentido de los hechos en Sky . Ahora y desde el medio, indican que este pone sus ojos en una MLS donde ni mucho tiempo atrás se lo vio en la cancha del Inter Miami. ¿Blanco y en botella? El tiempo dirá.

Los números de Pogba

La carrera del volante de apenas 31 años se encuentra compuesta por un total de 423 partidos a nivel de clubes y donde acompañados de estos van 73 goles, 91 asistencias y hasta 11 títulos locales entre Manchester United y Juventus. Con Francia, el jugador levantó el Mundial 2018, la Nations League del 2021 y el Mundial sub-20 del año 2013. 91 partidos y 11 tantos, sus registros con Le Bleus.

Beckham, el gran ídolo de Pogba

Como decimos, no es ni mucho menos nueva la relación de amor entre ambas personalidades. Cuando el galo estaba en Old Trafford , ambos nombres coincidieron en un spot publicitario donde Paul dejó en claro que hablar del Spyce Boy suponía recordar uno de los ídolos de su infancia: “Cuando ves el número 7 piensas en David Beckham. Su estilo de juego, sus goles, su control de balón, sus lanzamientos de falta, sus pases… Si quería poner el balón en algún sitio, sabías que iba a ir ahí. Él es un icono en Manchester. Es una leyenda”.

