A horas de que se lleve adelante la pelea entre Jermell Charlo y Brian Castaño, el equipo del argentino dice que no hay pelea por problemas con el guante del estadounidense.

A lo Mayweather vs. Maidana: Castaño pone en peligro la pelea por los guantes de Jermell Charlo

En el día de mañana se realizará una de las peleas más importantes del 2021 cuando se enfrenten Jermell Charlo ante Brian Castaño por los Títulos Mundiales Súper Welter AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring Magazine. Por otro lado, a horas de que se dé la mega unificación, desde el equipo del argentino afirman que no hay pelea por los guantes del estadounidense. A lo Marcos el Chino Maidana frente a Floyd Mayweather Jr.

El pesaje dejó mucho de qué hablar porque los focos no solo estuvieron en el último cara a cara de los boxeadores, sino que también en el enfrentamiento entre Jermall Charlo y el manager del boxeador sudamericano, Sebastián Contursi. Los gritos y los empujones llevaron a varias personas a intervenir para que los hechos no pasen a mayores.

Sin embargo, horas después de haber superado la báscula, desde el equipo de Brian Castaño afirman que a esta hora no hay pelea porque hay problemas con los guantes de Jermell Charlo. “El guante derecho de Charlo tiene un globo (sic) y ese guante no puede ser aprobado, el comisionado nos dio la razón a las tres de la tarde, el representante de Charlo llamó al entrenador de Jermell, Derrick (James), dijeron que podían ir en dos horas y el comisionado de Texas dijo que sí”, expresó el manager del argentino a ESPN Knockout.

Y agregó: “a las 5 llegaron con un guardaespaldas, nos echaron a nuestro traductor y permitieron que Charlo tuviera un guardaespaldas y nunca vi una cosa igual en mi vida. Hasta ahora no hay pelea, no es por dinero, con ese guante no peleamos, los guantes de nosotros están bien”.

El antecedente de los guantes en Mayweather vs. Maidana

En mayo de 2015, un hecho similar sucedió previo a la pelea de Floyd Mayweather Jr. frente a Marcos Maidana debido a que Money dijo no quería que el argentino use determinados guantes para el choque o sino no había pelea. El representante del Chino era Sebastián Contursi quien negoció para que su boxeador se lleve más dinero por acceder a las exigencias del estadounidense, según Robert Garcia.