Este sábado, en el AT&T Center de San Antonio, Texas, Jermell Charlo y Brian Castaño desataron una auténtica guerra en el combate por el título mundial indiscutible de la división de peso súper wélter, que sin dudas estará candidateado como uno de los mejores del año, pero terminaron empatando en fallo dividido de los jueces, por lo que cada uno volverá a casa con los cinturones que ya tenía en su poder.

Charlo, campeón de la AMB, la FIB y el CMB, se sintió ganador y aseguró haber lanzado los mejores golpes de poder en la noche. Consultado sobre la posibilidad de tener revancha, sin embargo, dejó la decisión en manos de su equipo y no descartó la posibilidad de subir a las 160 libras para su próximo combate.

Pero Brian Castaño también se sintió ganador, pues aseguró haber tenido el protagonismo en la mayoría de los asaltor. Y él si se ilusionó con la posibilidad de tener una revancha inmediata por el campeonato indiscutible, todavía sobre el cuadrilátero y también debajo, cuando atendió a los diferentes medios de prensa.

"Sentí que la pelea la gané. Quiero agradecer a ShowTime y Al Haymon por darme la oportunidad. Quiero pedir la revancha inmediatamente porque la pelea se que la gané yo. Me ha pegado alguna que otra mano que me dejó sentido, pero eso no quita que haya ganado la pelea. Le tiré gran cantidad de manos y conecté", expresó en diálogo con ShowTime, todavía sobre el ring.

Ya en diálogo con la transmisión de ESPN Knockout, El Boxy volvió a remarcar que quiere que la revancha suceda cuanto antes: "Dios quiera que me de la revancha. Se me escapó por un poquito, eso es lo que lamento, pero realmente demostramos que estamos para grandes cosas. Ojalá me de la revancha y si no quiere pelear conmigo habrá que buscar por otro lado", concluyó.