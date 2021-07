Brian Castaño terminó con una sonrisa su participación en la cartelera montada por ShowTime en San Antonio pese al empate ante Jermell Charlo que no le permitió convertirse en campeón mundial indiscutible de las 154 libras pero sí conservar su título de la OMB. Y aquello es producto de saber que no defraudó a nadie, que tuvo una actuación que ejercerá presión sobre el estadounidense para que le de una revancha y que también le abrirá las puertas de otras grandes carteleras.

Si bien el argentino se sintió ganador por haber lanzado y conectado una gran cantidad de golpes a lo largo de los 12 asaltos, reconoció que sobre el final de la pelea, especialmente en el décimo y undécimo round, Charlo lo tuvo al borde del nocaut y en diálogo con ESPN Knockout dio detalles sobre cómo vivió ese momento.

ver también Jermell Charlo y Brian Castaño empataron en un combate muy cerrado

"Me conmovió varias veces, realmente pega duro. Veía todo cruzado, se me movía todo. Tenía un ojo para la derecha y el otro para la izquierda. Los quería enderezar y no podía. Decí que estoy bien entrenado, hice un gran campamento y con movilidad me pude desempeñar bien y recuperarme, porque realmente con una mano de tanta potencia, con un noqueador como es Charlo, te vas a la lona", expresó.

Y agregó: "Se me escapó por un poquito, eso es lo que lamento. Pero realmente demostré que estoy para grandes cosas. Peleas son peleas, esto tiene que seguir. Ojalá me de la revancha. Si no quiere pelear conmigo va a haber que buscar por otro lado. No sé si él quiere subir a 160. Hay que esperar".

ENCUESTA ¿Quién crees que mereció ganar la pelea? ¿Quién crees que mereció ganar la pelea? Jermell Charlo Brian Castaño El empate fue justo YA VOTARON 40 PERSONAS

Las dudas de Castaño respecto a su deseo de revancha inmediata tienen que ver con que Jermell Charlo se sacó de encima esa pregunta diciendo que debía definir con su equipo cuáles serán los pasos a seguir y también al hecho de que incluso desde antes de la pelea se venía rumoreando que podía subir a la división de peso mediano.