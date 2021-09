Las Eliminatorias Conmebol han tenido mucha polémica durante esta última triple fecha. Ahora, se toman una pausa, pero no por mucho tiempo. Aquí te contamos cuándo vuelve la actividad.

La triple fecha de Eliminatorias Conmebol ha tenido desde polémicas hasta buenos partidos. El Mundial de Qatar 2022 se acerca y el calendario, apretado debido a la pandemia de Coronavirus, provoca que no tengamos que esperar mucho para una nueva jornada de estas clasificatorias.

Durante este mes de septiembre se han jugado las jornadas 9, 10 y la pendiente número 6 que se había suspendido a comienzo de año. Brasil y Argentina siguen a paso firme camino al Mundial de Qatar, pese a que su partido, donde debían enfrentarse entre sí, fue suspendido en circunstancias aún polémicas. De cualquier forma, son los dos mejores seleccionados de esta Eliminatoria y serán los primeros en clasificar de no mediar sorpresas.

Debajo de estas dos selecciones aparece un grupo compuesto por Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay que se pelean dos lugares directos y uno para el repechaje. En tanto, Perú y Chile han quedado totalmente retrasados y en peligro de perderse la chance de estar en Qatar 2022. Para cambiar su situación, no van a tener que esperar tanto.

¿Cuándo vuelven las Eliminatorias Conmebol?

La jornada 11, que será la próxima de las Eliminatorias sudamericanas, se jugará en su totalidad el próximo jueves 7 de octubre. Los cinco partidos se jugarán ese día donde se destacan Argentina vs Paraguay, Uruguay vs Colombia y Perú vs Chile. Tres partidos que pueden definir el futuro de los que pelean por clasificar.

Octubre también tendrá bastante actividad, ya que a esta jornada se le agregarán dos más: la pendiente fecha 5 se jugará el 10 de octubre y la 12, para el 14 del mismo mes. Serán tres partidos decisivos donde podrían definirse el futuro de algunos seleccionados de cara a Qatar 2022.