La Copa Libertadores 2021 reanuda la actividad después de la postergación ocasionada por la disputa de la Copa América. Con el inicio de los octavos de final, los futbolistas buscarán colaborar para que sus equipos avancen de ronda, pero también intentarán escalar posiciones en la tabla de goleadores, que muestra una paridad en los primeros lugares.

- Así se jugarán los partidos de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores

Hasta el momento, cuatro delanteros se encuentran en la cima del ranking de artilleros, con seis tantos. Ellos son Gabriel Barbosa (Flamengo), Hulk (Atlético Mineiro), Miguel Borja (jugó la primera parte del certamen con Junior y regresó a Palmeiras) y Rony (Palmeiras), quien aventaja al resto de los atacantes debido a que actuó en menos partidos en la competencia hasta el momento (cinco presentaciones).

- En Boca se ilusionan: Palmeiras no inscribió a Borja para la Libertadores

Por detrás, se encuentran tres jugadores que ya marcaron en cinco ocasiones, pero solo uno continúa en el torneo: Tomás Chancalay, de Racing. Mientras que Christian Ortiz se marchó a Xolos de Tijuana luego de su etapa en Independiente del Valle (no accedió a los octavos) y Jarlan Barrera no tendrá actividad internacional, ya que Atlético Nacional no clasificó a la fase eliminatoria de ninguna de las dos competiciones.

- El gesto de Gabigol en la final que a todos les hizo acordar a Gallardo

Cabe recordar que Fidel Martínez fue el goleador de la Libertadores 2020 al festejar en ocho oportunidades, en la misma cantidad de encuentros disputados, con la camiseta de Barcelona de Guayaquil. ¿Quién será el principal artillero en 2021? Solo el tiempo tiene la respuesta.

Tabla de goleadores de la Copa Libertadores 2021