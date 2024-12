Carlos Zambrano se hartó de todo y mandó letal frase tras salida de Jorge Fossati

Carlos Zambrano declara con más fiereza de la que marca. Entendiendo que tiene el apodo de ‘León’, no hace falta mucha imaginación para darnos cuenta que cada una de sus palabras es más peligrosa que la anterior.

Con ese rótulo, el ‘León’ se sinceró al extremo y habló sobre la salida de Jorge Fossati. Sabiendo que no va más como entrenador de la Selección Peruana, Carlos Zambrano no ocultó su disgusto y fue muy claro al expresar que no está para nada cómodo con la situación.

¿Qué dijo Zambrano sobre la salida de Fossati?

Charlando con el diario ‘El Diez’, Carlos Zambrano habló sobre la salida de Jorge Fossati: “Es incómodo cuando pasan estas cosas. Otro cambio de entrenador a nadie le gusta. Son decisiones de arriba y a nosotros solo nos queda jugar. Nuestra situación no es la ideal, estamos incómodos porque peleamos últimos puestos”.

Siguiendo con su lectura de la situación, Carlos Zambrano también comentó que tiene que haber un cambio generacional y, además, le dio un consejo al que nuevo estratega de la Selección Peruana.

Zambrano entrenando con Perú. (Foto: Selección Peruana)

Tomando la voz de líder, Carlos Zambrano no se guardó y habló sobre la Selección Peruana: “Ahora no sabemos nada del nuevo entrenador, estamos diciembre y en plenas fiestas. Hoy en día, contratar a un entrenador extranjero va a ser difícil porque solo quedan seis fechas y porque no hay muchas posibilidades como quisiéramos”.

¿Cuánto gana Jorge Fossati?

Jorge Fossati gana 150 mil dólares mensuales, en promedio. Recordando que es un sueldo superior al que recibía en Universitario, el técnico firmó hasta fines del 2025, aproximadamente.

¿Cuánto debe pagarle Perú a Jorge Fossati?

Jorge Fossati exige que la Federación Peruana de Fútbol le pague 900 mil dólares para dejar de ser entrenador de la Selección Peruana. Ganando 150 mil dólares en promedio, el técnico solo pide que se le pague por seis meses de trabajo, tal como lo indica en la cláusula de salida.

