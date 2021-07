Avanza la actividad en los Juegos Olímpicos, y los organizadores intentan mantener bajo control la situación sanitaria. Este domingo 25 de julio se dio a conocer de un nuevo caso de COVID-19. Se trata del golfista estadounidense, Bryson DeChambeau, quien dio positivo a los testeos previo al viaje a Tokio 2020.

La pandemia ha sido el gran factor condicionante de estos Juegos Olímpicos, y aún iniciada la actividad siguen apareciendo casos. Los protocolos dentro de la Villa Olímpica son bastante estrictos, y de momento la situación parece controlada. Sin embargo, este sábado se dio a conocer el positivo de Bryson DeChambeau.

El golfista norteamericano, campeón del US Open 2020, viajaba este sábado a Tokio para su participación en la cita olímpica. No obstante, este no logró salir de los Estados Unidos rumbo a Japón, dado que dio positivo a los testeos requeridos para el viaje. De esta forma, quedó totalmente descartado de Tokio 2020.

"Estoy profundamente decepcionado por no poder competir en los Olímpicos por el equipo de Estados Unidos. Le deseo la mejor de las suertes a todo el equipo en Tokio. Espero volver a la competición una vez que esté autorizado para hacerlo" fueron las palabras de DeChambeau, publicadas en el comunicado oficial de USA Golf este domingo.

Fuente: Getty

Patrick Reed

El puesto de Bryson DeChambeau en los Juegos Olímpicos será aprovechado por Patrick Reed, campeón del Masters 2018. El golfista se someterá a las pruebas de rigor este domingo para poner rumbo a Tokio 2020. La actividad en la disciplina iniciará el próximo jueves 29 de julio, y la competición se definirá el domingo 1 de agosto en el Kasumigaseki Country Club.