El ambiente del golf es uno de los más glamurosos dentro del mundo del deporte; premios millonarios, campos impecables, equipos lujosos y viajes por todo el mundo son algunos de los ingredientes de color de este exclusivo deporte. Por eso, no es extraño ver que muchas de las mujeres que acompañan a los golfistas más famosos sean algunas de las más bellas del mundo.

Desde históricas dentro del circuito, hasta las novias de las nuevas estrellas, quiénes son las parejas más bellas en el mundo del golf.

Dowd Simpson

Otra de las parejas más conocidas del ambiente golfístico, Dowd Simpson está casada con Webb Simpson desde hace 12 años, sin embargo, su noviazgo se remonta desde la universidad.

Simpson ganó el Abierto de Estados Unidos en el 2012 y el campeonato de jugadores en 2018.

Amy Mickelson

Otra de las parejas históricas del circuito mundial, Amy Mickelson y Phil Mickelson parecen estar hechos el uno para el otro, y están casados desde 1996.

Amy fue noticia en 2009 cuando se supo que tenía cáncer de mama, sin embargo, nunca se rindió y logró superarlo. Su gran reaparición en el mundo golfístico fue un año después, ya curada y acompañando a su marido luego que ganara el Master de Augusta.

Amber Watney

Pocas personas tienen más golf en sangre que Amber Watney, quién no solo está casada con Nick Watney, sino que es hija de otro golfista: Rusty Uresti.

La pareja se conoció en el 2008 y dos años después dieron el “Sí” y se casaron. Con más de 12 años de matrimonio encima, siguen más enamorados que nunca y no es extraño verlos juntos en la previa de las competencias.

Kelley Cahill

Otro de los casos de deportistas de alto rendimiento casados entre si, al igual que Caroline y Rory, Kelley Cahill y Jon Rahm comparten no solo amor por ellos, sino también por la actividad física.

La pareja se conoció en la universidad de Arizona, donde Kelley estudió biología, pero también, donde era parte del equipo de tenis. Hace 2 años, en el 2020, decidieron casarse.

Caitlin Sellers

Will Zalatoris se destaca por dos cosas: La primera por ser uno de los mejores jugadores de la actualidad en el circuito mundial golfístico, la segunda por ser un gran cultor del perfil bajo, intentando llevar siempre su vida privada lo más lejana posible de los medios de comunicación.

Sin embargo, hace poco se supo que Will está de novio desde hace unos años con una bellísima joven llamada Caitlin Sellers, quién ya se ha mostrado alentando a su novio cada vez que puede en varias de las pruebas del circuito.

Caroline Wozniacki

No es extraño en el mundo del deporte de alta competencia que dos atletas se pongan en pareja, sobre todo si practican distintas disciplinas. Así es el caso de Caroline Wozniacki y Rory McIlroy.

El norirlandés es un golfista consagrado que logró alcanzar el puesto número 1 del ranking mundial, sin embargo, su pareja no se queda atrás, ya que también logró el mismo puesto en el ranking mundial de tenis femenino.

Lucila Vit

Modelo y argentina, Lucila Vit es sin duda alguna una de las mujeres más bellas de este ranking, por lo que no es extraño que esté muy bien acompañada por uno de los tenistas más importantes de toda sudamérica.

Se trata del chileno Benjamín Alvarado, con quién se casó en el año 2012. Benjamín hizo historia en el 2001 cuando con solo 16 años ganó el Abierto de Chile. Hoy, 20 años después, sigue en competencia.

Paulina Gretzky

Seguramente no necesite presentación, ya que su fama la precede; cantante siempre envuelta en alguna polémica, hija de la estrella del NHL, Wayne Gretzky, el nombre de Paulina también está vinculado al del golf.

Es que desde hace años está en pareja con el estadounidense Dustin Johnson, quién desde 2008 ha sido parte del PGA.

Amanda Dufner

Fue en 2013 cuando Amanda Dufner sorprendió a todos al aparecer junto a Jason Dufner en la premiación de los PGA Championship de ese año.

La agente inmobiliaria ya estaba casada con el golfista desde hacía un año, sin embargo, pocos conocían la gran belleza que tenía, ya que había preferido mantener un perfil más bajo.

Tabitha Furyk

Posiblemente una de las más conocidas en el ambiente golfístico, Tabitha Furyk y Jim Furyk están casados desde el 2000 y siguen más unidos que nunca.

Tabitha está tan metida en el mundo del golf que cofundó una fundación en donde con el deporte ayuda a niños de bajos recursos.

Especial exparejas de Tiger Woods

Tiger Woods es reconocido hasta para los que no disfrutan del golf, considerado como uno de los mejores jugadores de la historia, por mucho tiempo su nombre solo fue sinónimo de éxito deportivo.

Sin embargo, hace unos años, la polémica por sus romances destapó una serie de escándalos que interfirieron tanto en su rendimiento deportivo como en la imagen que tenía la gente de él. Gracias a eso se supo que muchas fueron las mujeres que salieron con Woods, y que no todas guardan el mejor recuerdo de él.

Lindsey Vonn

Conocida por su gran carrera como esquiadora, estuvo casi dos años en pareja con Woods (entre el 2013 y 2015), cuando se supo de su relación fue noticia en todos los tabloides de noticia, sin embargo, su separación no levantó grandes escándalos y hasta la propia Lindsey aseguró que se sigue llevando bien con él.

Entre sus logros deportivos se destacan 1 Medalla de Oro Olímpica, 2 Campeonatos del Mundo, 4 Generales de la Copa del Mundo y 82 victorias en la Copa del Mundo de Esquí Alpino.

Loredana Jolie

La belleza de la italiana Loredana Jolie sorprendió a todos ni bien apareció junto a Tiger y muchos dicen que al golfista nunca se lo vio tan enamorado de cuando estuvo con ella.

Jolie aseguró que una vez se supo los escándalos alrededor de Woods sufrió graves problemas psicológicos. "Tuve una crisis nerviosa, igual que Britney Spears", explicó. Hoy escribe un libro sobre su vida en donde promete contar los detalles de su relación con Tiger.

Rachel Uchitel

Conocida como una de las tantas mujeres con las que Tiger engañó a su mujer, Rachel Uchitel tardó mucho en admitir haber salido con el golfista.

Según se supo, se conocieron dentro de una discoteca y fueron vistos juntos en varias fiestas, por lo que cuando se destapó la olla de las infidelidades del golfista, Rachel quedó al descubierto.

Kalika Moquin

Otra de las mujeres con las que Tiger engañó a su mujer, Kalika Moquin es gerenta de marketing y conoció al golfista en Las Vegas.

Según se supo, Tiger le prometió a Kalika Moquin dejar a su esposa para estar con ella, sin embargo, nunca lo hizo. Su nombre fue el tercero que apareció cuando estalló el escándalo de infidelidades.

Jamie Jungers

Otra de las víctimas de Tiger Woods, Jamie Jungers fue una de las amantes del golfista cuando estalló la polémica, sin embargo, según se supo fue una de las más afectadas por el hecho.

Cuando se supo toda la historia, mostró su enojo en las redes sociales y criticó duramente a Woods y a sus colegas. “¿Por qué todos se sorprenden de que Tiger sea infiel? ¡Los golfistas siempre intentan colarse en algunos agujeros adicionales sin que sus esposas lo sepan!”, aseguró.

Cori Rist

Otra de las amantes del golfista, Cori Rist y Tiger Woods salieron juntos durante seis meses, sin embargo, cuando se destapó la olla de sus infidelidades y se supo de su relación no dudó en criticarlo.

"Tiger me contó que su vida matrimonial iba muy mal y que no era feliz. Yo siempre pensé que no dejaría a la mujer", aseguró la mujer en su momento antes de liquidarlo: "No es un enfermo, es sólo un cerdo".

Joanna Jagoda

Fue una de las relaciones más serias de Tiger antes de empezar a salir con Elin Nordegren. Salieron durante todo 1999 y el 2000, mientras ella todavía era una estudiante de derecho.

Según se supo, en los últimos meses de relación, Tiger ya salía con la que se convirtió en su esposa, por lo que también la habría engañado a ella.

Theresa Rogers

Según se supo, Theresa Rogers y Tiger Woods protagonizaron una aventura en los meses previos a que el golfista se casara con Elin Nordegren, sin embargo, según aseguran, la relación siguió mucho tiempo después de la boda.

Cuando se destapó el escándalo de las infidelidades, la propia Theresa demandó a Tiger por 2 millones de dólares por haberla involucrado en semejante polémica.

Emma Rotherham

Otra de las amantes que tuvo Tiger Woods en su matrimonio con Elin Nordegren, Emma Rotherham era “la novia británica” del golfista, con quién al parecer mantuvo una relación por mucho tiempo.

Según se supo, desde el entorno del golfista le dieron una importante suma de dinero para que no contara los detalles de su relación y mantuviera el silencio.

Jaimee Grubbs

Jaimee Grubbs es una de las amantes con las que más tiempo de relación tuvo Tiger Woods. La conoció cuando era camarera en un bar de Las Vegas y desde entonces salieron por casi tres años.

El detalle que indignó a todos fue que el golfista empezó a salir con ella un mes antes del nacimiento de su primer hijo.