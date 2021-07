La delegación de España para los Juegos Olímpicos cuenta con varias promesas, y una de ellas es Adriana Cerezo. La taekwondista de 17 años llegaba con las expectativas al máximo, y no decepcionó. La debutante olímpica tuvo una actuación espectacular, consiguiendo la medalla de plata en la categoría de hasta 49 kilos en Tokio 2020.

Adriana Cerezo es una de las perlas de la delegación de España para Tokio 2020, y cumplió con las inmensas expectativas. Apodada por sus compañeras como la Niña Maravilla, llegó hasta la ronda final de taekwondo femenino de su categoría, dejando en el camino a Tijana Bogdanović (Serbia), Wu Jingyu (China) y Rukiye Yıldırım (Turquía).

Incluso la final parecía dada para que la oriunda de Alcalá de Henares se colgara la medalla de oro en estos Juegos Olímpicos, pero se le escapó de las manos. En la final ante Panipak Wongpattanakit (Tailandia), la juvenil cayó a solo 3 segundos del final, quedando relegada al segundo escaño en el podio.

Inconforme con la de plata

"Me voy a tirar unos cuantos días pensando en esos tres segundos... he tenido el combate ahí, soy yo la que lo ha perdido, por eso me da un poco de rabia. Pero con el tiempo valoraré esta plata. Sabéis como es esto: el oro se gana, el bronce se gana... la plata se pierde" dijo ante los medios tras el último combate en los Juegos Olímpicos.

Fuente:Getty

Fueron varias las declaraciones de Cerezo que mostraban su clara decepción tras la derrota en la final contra Wongpattanakit. Sin embargo, la española consigue su primera medalla olímpica con tan solo 17 años, siendo una de las joyas del deporte de su país. Las muestras de orgullo y afecto por parte de los fanáticos por las redes se han hecho notar.