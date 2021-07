Las miradas de los fanáticos españoles en el torneo de básquet de los Juegos Olímpicos estaban sobre Pau Gasol. La leyenda de la NBA jugó su primer partido oficial con la selección de su país desde 2017, tras una lesión que lo dejó fuera de las canchas por más de 2 años. El pívot hizo su tegreso en la victoria ante Japón de este 26 de julio, pero sufrió una torcedura de tobillo que encenció las alarmas. Finalmente parece no ser nada grave.

La Selección de España tuvo su debut en los Juegos Olímpicos este 26 de julio ante Japón. La Roja consiguió una valiosa victoria 88-77. Pau Gasol tuvo su aparición en el encuentro en Tokio 2020, firmando unos 13 minutos de juego, lo que se espera que sea su media en esta cita olímpica.

Las alarmas se encendieron en el tercer cuarto, cuando el español fue a la disputa de un rebote contra Avi Schafer, teniendo un mal aterrizaje sobre su tobillo izquierdo. Vale recordar que fue una lesión en ese mismo pie la que casi acaba con la carrera del bicampeón de la NBA (Lakers).

Mensaje de calma

Luego del partido, el veterano tranquilizó a la fanaticada. "Me he encontrado cómodo, sí. Menos al final, que se me ha torcido un poco el tobillo en un golpe en el que el árbitro no ha pitado nada. No va a ser nada importante. No sé la idea que tendrá Sergio (Scariolo), pero los minutos que me dé los voy a intentar aprovechar al máximo tanto en defensa como en ataque".

Fuente: Getty

Pau Gasol valoró la victoria, pero resaltó algunos detalles que deben ser pulidos. "Hemos ganado, teniendo buenos minutos que es lo que buscábamos y hemos entrado en el campeonato ganando, que siempre es algo que nos cuesta un poco. Japón es un buen equipo, que hacen muy buen trabajo defensivo y es cierto que ha habido momentos en los que no hemos estado todo lo bien que deberíamos. Creo que tenemos que mejorar porque en este formato de torneo tan corto no hay margen de error".