La sexualización de deportistas ha sido un problema que muchos atletas, equipos y federaciones han estado denunciando durante años. Ahora, en los Juegos Olímpicos, el equipo de gimnasia artística femenina de Alemania ha aprovechado la oportunidad para estrenar un innovador uniforme para evitar este problema. El equipo teutón lució una vestimenta completa en Tokio 2020.

La gimnasia artística femenina es una de las disciplinas que más ha sufrido de la sexualización de deportistas. Es por esto que el equipo alemán ha decidido dejar a un lado las clásicas mallas con piernas descubiertas, y han logrado fabricar un uniforme completo que resulte cómodo para sus chicas para estos Juegos Olímpicos.

Mayor comodidad para las competidoras

La gimnasta alemana, Elisabeth Seitz habló del peculiar vestuario que lució el equipo en las últimas pruebas. "Se trata de que nos sintamos cómodas. Queríamos mostrar que cada mujer y todo el mundo debería poder decidir lo que ponerse. La mayoría de la gente tuvo una respuesta positiva al respecto" fueron las palabras de la competidora, replicadas por el diario AS.

Aún así, la atleta olímpica no descartó el uso de los uniformes tradicionales en futuras competiciones, incluso en Tokio 2020. "Esto no significa que no queramos usar el leotardo normal más. Es una decisión día a día, basada en cómo nos sentimos y qué queremos. El día de la competición decidimos qué ponernos".

Por su parte, Sarah Voss reveló que el equipo tuvo un gran poder de decisión con respecto a los nuevos uniformes para los Juegos Olímpicos. "Las chicas tuvimos una gran influencia en esto. Los entrenadores también estaban muy interesados. Dijeron que querían que nos sintiéramos más seguras y cómodas en todos los casos. Simplemente nos hace sentir mejor y más cómodas".