Las historias curiosas siguen apareciendo en los Juegos Olímpicos. Esta vez es el Skate lo que nos trae la vida de Dallas Oberholzer, quien cumplirá su sueño olímpico este jueves cuando participe en la prueba de Park Masculino. Con 46 años, este sudafricano será el segundo skater de mayor edad en Tokio 2020 y ha causado cierta sorpresa al revelar su particular estilo de vida.

Oberholzer será uno de los skaters que participe en la serie 3 de las pruebas eliminatorias del Park Masculino en Skate. Según reveló, no está para quitarle las medallas a los jóvenes que participan en este nuevo deporte en los Juegos Olímpicos. "No voy a ganar. No voy a recibir una medalla. Pero soy el mejor en África, en verdad. Y el mejor de África tiene que ir a los Juegos Olímpicos", manifestó en una reciente entrevista.

Pero eso no es todo, este sudafricano de 46 años, de barba canosa y ojos claros, también lleva un estilo de vida particular y donde el skate es el máximo protagonista, incluso por encima de las responsabilidades que tiene una persona de su edad. Pese a haberse graduado en la carrera de Publicidad y a tener trabajos de chofer por un tiempo, hace una sorprendente confesión. "Nunca he tenido un trabajo real. Nunca he solicitado un trabajo. Toda mi vida ha sido patinar. Soy un adicto", contó.

Otro punto de este "personaje" que tendrá el Skate en su debut en los Juegos Olímpicos es su relación con su mamá, quien finalmente parece haber aceptado los propósitos de vida de este sudafricano. "Finalmente mi mamá está contenta con las decisiones que tomé en la vida. ¿Saben lo bien que se siente? Le tomó todo este tiempo a mi mamá aceptar que esto es lo que hago con la vida. Probablemente eso es lo mejor de todo esto, que mi mamá finalmente diga 'Wow'", manifestó.

En las primeras horas de este jueves en Latinoamérica, Dallas Oberholzer saltará a la pista para ser el segundo skater más viejo de las clasificatorias, sólo ocho meses más joven que el alemán Rune Glifberg. Así lo palpita en una publicación en Instagram. "Ver a mi mamá sonreír hoy ha hecho que este viaje valga la pena. ¡Vamos el equipo de Sudáfrica! Todos los años que he viajado para andar en patineta, nunca pensé que sería un tipo con una remera que representa a mi país. Ahora represento al continente: Mamá África".