Las pruebas de Ecuestre en los Juegos Olímpicos requieren de la ayuda de los caballos para superar los obstáculos y, así, lograr puntos importantes para las clasificaciones. Sin embargo, cualquier factor puede incidir en el resultado final, incluso en lo que respecto al animal. En relación a esto, han aparecido una serie de denuncias por parte de varios jinetes, quienes aseguran que los caballos han mostrado un claro miedo hacia unas sorprendentes figuras... ¡Luchadores de sumo!

Por increíble que parezca una extraña y muy realista figura de sumo se ha convertido en el mayor enemigo de los equinos que participan en las pruebas de Ecuestre olímpicas. Ésta se encuentra en el obstáculo número 10 del recorrido olímpico de 14 saltos y forma parte de los decorados, con toques japoneses, que tienen los obstáculos. Al luchador de sumo se le pueden sumar kimonos de geisha, un palacio japonés en miniatura y tambores taiko, entre otros.

Sin embargo, ninguno de éstos ha causado tanta distracción al caballo como el luchador. Uno de los jinetes que insinuó este miedo del animal fue el británico Harry Charles, quien está clasificado para la final de saltos individual. "Vi como cuatro o cinco caballos que realmente se asustaban", denunció en declaraciones a la NBC. Pero no es lo único, la representación de este luchador de sumo realmente es un shock para cualquiera que lo ve. "Cuando te acercas, ves el trasero de un tipo grande", agregó.

Así es la figura del luchador de sumo que espanta a los caballos (Getty).

No fue el único jinete que denunció esto. Teddy Vlock, de Israel, también destacó esta particular obstáculo. "Es realista. Parece una persona y es un poco espeluznante. Los caballos no quieren ver a un chico al lado de un salto que está preparado para una pelea contra ti", insinuó.

Si bien no hay pruebas reales de que este luchador de sumo haya afectado a los caballos, un ejemplo de que podría haberlo hecho se dio en la prueba que tuvo como participante a Jessica Springsteen, hija de la estrella de rock The Boss Bruce Springsteen. Su caballo, Don Juan, mostró inconvenientes luego de saltar la valla que mostraba a su izquierda al luchador de sumo. Sin embargo, es el único caso conocido.