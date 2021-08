Zoe es su mundo. Ella es su real motivación. Para Aliphine Tuliamuk la vida cambió por completo cuando el 13 de enero de 2021 nació su hija. Previo al nacimiento de Zoe, el 29 de febrero de 2020, pocos días antes de que el coronavirus cambiara el mundo, ganó Maratón de Trials del equipo olímpico de Estados Unidos en Atlanta en 2h27m23s. Llegó por delante de Molly Seidel y de Sally Kipyego, con quienes representará a Estados Unidos en Tokio.

Los meses siguientes llegó una noticia que la impactó. Había quedado embarazada y junto con su Tim Gannon reordenaron los meses siguientes para no desatender ni una cosa ni otra. Su hija, claro, se había convertido en prioridad. Pero Tuliamuk jamás pensó en perderse el maratón olímpico que se correrá, en Sapporo, este sábado 7 de agosto desde las 7 de la mañana, hora local (las 19 del 6 de agosto en la Argentina). Pero recién pudo volver a correr a mediados de marzo.

Desde que llegó Zoe, Tuliamuk, de origen keniata con 31 hermanos fruto de las cuatro esposas que tiene su padre (ocho hijos con cada una, parece casi hasta hecho aposta), decidió volver a correr. Para eso debió agudizar su ingenio. Interrupciones al por mayor cada vez que su hija se ponía a llorar mientras la atleta de 32 años corría en una cinta que instaló en su casa para aprovechar al máximo el tiempo. A veces, se quedaba despierta hasta tarde cuando Zoe estaba inquieta, a pesar de que tenía un largo entrenamiento por la mañana temprano.

“Ahora miro hacia atrás y me doy cuenta de lo ingenua que fui. Creí que podría volver rápido después de finalizar con mi embarazo. Esas son cosas que no sabía, pero también tuve mucha suerte”, contó. Y agregó: "Cuando se va a dormir, la pongo de nuevo en la cama y regreso y termino un entrenamiento, incluso si estoy muy cansada y no tengo ganas de entrenar más lo hago igual. Me digo 'Tengo que hacer esto'. Por la noche, el sueño no está garantizado. Tengo que despertarme muy temprano y salir a correr, sintiéndome casi como un zombi". La inspiración para la atleta fueron Kara Goucher y Alysia Montano, atletas de alto rendimiento y madres a tiempo completo.

En su primera carrera de regreso, el 4 de julio en Atlanta, logró un sexto puesto en un 10k en Atlanta, con un tiempo de 32m41s.

Su único problema, su gran problema, desde que nació Zoe fue saber si el Comité Olímpico Internacional (COI) le permitiría viajar a Tokio 2020 con su hija. "No puedo imaginar ir a los Juegos sin mi hija que amamanto”, expresó. La noticia afirmativa llegó recién a fines de junio. “Qué alivio se siente al no tener que imaginarme a mi hija lactante a miles de kilómetros de mí. Gracias al COI y a Japón por asegurarse de que las madres lactantes no tuvieran que elegir entre sus bebés y sus Juegos".

Tuliamuk, de chica, solía correr alrededor de ocho millas por día en su aldea ubicada en Kongelai, en el legendario Valle del Rift. Hasta que en la escuela primaria comenzó a tomarse en serio el atletismo. Su talento, innato, le permitía ganar las carreras locales, incluso sin tener zapatillas para correr. Allí, como un hada madrina, la legendaria corredora keniata de maratón Tegla Loroupe (primera africana en ganar la Maratón de Nueva York) asistió a su escuela para hablar sobre las mujeres en el deporte en 2001. Tras la charla, Loroupe se acercó a Tuliamuk y le regaló un nuevo par de para correr. Alguien le había comentado que esa pequeña tenía dotes para correr pero que no tenía el calzado adecuado. Ese calzado, como una premonición ofició de trampolín para una adolescente que aceptó una beca en Iowa State University para hacer su escolarización entera allí. Llegó a un mundo nuevo, el que le permitió cobijar otros sueños.