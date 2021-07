Durante los últimos cuatro Juegos Olímpicos fue amo y señor de las piscinas. En el agua, las brazadas de Michael Phelps no tuvieron piedad de nada ni de nadie. Ganó todo, absolutamente todo: 28 medallas de las cuales 23 son de oro, 3 de plata y 2 de bronce. Y un retiro anunciado tras los Juegos Olímpicos de Río 2016. Lógicamente, con una medalla de oro en el cuello.

Desde aquel 13 de agosto de 2016, el mundo de la natación se quedó sin su máximo exponente. Desde ese día, el cetro quedó vacante. Ahora, a casi cinco años de la partida del estadounidense, algunos nombres se disputan el lugar vacante. Y el Centro Acuático, construido especialmente para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, promete convertirse en uno de los epicentros principales para la batalla deportiva. Y allí, Caeleb Dressel, Katie Ledecky y Lilly King, de Estados Unidos; Adam Peaty (Gran Bretaña); Ariarne Titmus y Kaylee McKeown, de Australia; Katinka Hosszu (Hungría) y Daiya Seto (Japón) son los nadadores que se destacan dentro de una potencial lista de nadadores capaces de asumir el protagonismo en la era post Phelps.

Katie Ledecky, de Estados Unidos.

“Desde luego, perder a Michael es algo tremendo para este equipo, pero llevamos sin él desde 2016”, detalló Lilly King, la estrella estadounidense que se destaca en el estilo espalda. “Siempre he conseguido buenos resultados, así que no entiendo el temor de que no nos irá tan bien sólo porque Michael ya no está. Creo que las mujeres, si alcanzamos nuestro potencial, podemos llevarnos todos los oros individuales. Eso sería alucinante”, agregó para abrir la polémica y dejar en claro que la rivalidad en la natación está a la orden del día con Australia, país que en Río no logró ni una medalla de oro.

La australiana Kaylee McKeown dio un aviso claro en el campeonato clasificatorio para los Juegos cuando logró el récord mundial en los 100 espalda. Pero fue su compañera Ariarne Titmus quien levantó el guante y dejó en claro que peleará palmo a palmo por las medallas de oro. La chica de 20 años con el apodo de la “Terminator” dijo sin complejo alguno que a Tokio 2020 va dispuesta a desafiar el dominio imperial de Ledecky en las carreras de estilo libre tras haber alcanzado las segundas mejores marca de la historia tanto en los 200 y 400 libre. “Ella no se quedará con todo”, advirtió Titmus. “No puedo controlar lo de ella. Si hago lo mejor que pueda y me perfilo por el oro, será una carrera apretada", sostuvo.

Por su parte, la estadounidense Katie Ledecky se clasificó para competir en cuatro carreras individuales con estilo libre (de los 200 a los 1.500 metros), pero sus tiempos en el torneo clasificatorio de Estados Unidos no impresionaron. “Me he propuesto enormes objetivos, y esos son los objetivos que importan”, contó la ganadora de cuatro oros y una plata en Río, además de ser campeona mundial de los 400, 800, 1500, 4×100 y 4×200 metros libre en Budapest 2017 y plusmarquista mundial en 400, 800 y 1500 metros libre. Todo, a los 24 años, para estar, acaso, en el lugar ideal para tomar la posta de Phelps. “Haremos historia”, pronosticó.