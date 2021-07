Los Juegos Olímpicos inician el próximo viernes 23 de julio, y el torneo de básquet será uno de los grandes atractivos de Tokio 2020. La Selección de España llega a la cita en Japón a 2 años de consagrarse campeones del mundo, y apuntan a lo alto en tierras niponas. Sin embargo, el coach Sergio Scariolo ha dejado claro que hay un principal favorito a subirse a lo más alto del podio.

Siendo vigentes campeones del mundo, la Selección de España es uno de los puntos de atención de los Juegos Olímpicos en su campeonato de básquet. Figuras como Pau Gasol, Marc Gasol, Ricky Rubio, Sergio Rodríguez, Rudy Fernández y Sergio Llull apuntan al podio, pero no son los únicos que pisan fuerte en su llegada a Tokio 2020.

El Team USA es el indiscutible candidato a hacerse con el oro. Gregg Popovich tiene a disposición a algunas de las más grandes estrellas de la NBA, entre las que destacan Kevin Durant, Damian Lillard, Bradley Beal, Jayson Tatum y otros. Este domingo se jugó el amistoso entre Estados Unidos y España en Las Vegas, que acabó en victoria para el Dream Team por diferencia 83-76.

Declaraciones de Sergio Scariolo

Luego de perder su último amistoso antes del viaje a Tokio, Scariolo dio su lectura del partido. "Fue un partido de preparación, seguimos en nuestro camino para encontrar la mejor forma, tenemos que seguir trabajando. Fue una gran primera parte, pero en la segunda ellos movieron mejor el balón con algunos triples al final de la posesión. Son un gran equipo y añadirán tres jugadores increíbles en breve. Nosotros tenemos que mejorar y aprender de los errores cometidos".

El antiguo asistente de Toronto Raptors no dejó dudas de que Estados Unidos está para llevarse el oro en los Juegos Olímpicos. "El oro ya está reservado. Si juegan con todo su potencial nadie puede ganarles la medalla. Eso es ser realista y no querer engañar a nadie. Nuestro objetivo es luchar por las medallas, estar en semifinales y a partir de ahí veremos. Somos uno de los equipos que lucharán por las medallas, pero no veo ninguna ventaja sobre ellos. Estamos todos igual y solo Estados Unidos está un peldaño por encima".