El compositor de la música de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos, Keigo Oyamada (conocido como Cornelius) ha presentado su renuncia a Tokio 2020 este lunes 19 de julio. El japonés tomó la decisión de dimitir a su cargo luego de que se viralizaran declaraciones suyas confesado haber acosado a personas con discapacidad.

Desde hace varios días han estado circulando declaraciones del compositor contratado para la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, Cornelius sobre su acoso a personas con discapacidad. El músico japonés, en la década de 1990, afirmó sin ningún tipo de remordimiento haber hecho bullying a personas discapacitadas, habiendo llegado al punto de obligarlas a comer sus excrementos.

Si bien ya se había disculpado días atrás, fue este lunes que el compositor presentó su renuncia. "He presentado mi dimisión al Comité Organizador. He tenido en cuenta las observaciones y las opiniones de las personas que se han expresado. Yo presento mis sinceras disculpas. Me di cuenta, dolorosamente, de que había faltado al respeto a muchas personas al aceptar la oferta de aportar mi contribución musical a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020" dijo en su cuenta oficial de Twitter.

Por su parte, la organización del gran evento afirmó que hubo voluntad de que este continuara con su trabajo. "El Comité de Organización de Tokio 2020 considera que las acciones del señor Oyamada eran absolutamente inaceptables. Vistas sus sinceras excusas, expresamos la voluntad de dejar al señor Oyamada seguir su trabajo durante los días que faltaban hasta la ceremonia de apertura. No obstante, llegamos a la conclusión que esta era una mala decisión, por lo que aceptamos su renuncia".

Fuente: Getty

Juegos plagados de polémica

Lo ocurrido con Cornelius se suma a la gran serie de polémicas que han rodeado a estos Juegos Olímpicos. Vale recordar que Yoshiro Mori, quien fue primer ministro de Tokio 2020, renunció a su puesto luego de hacer declaraciones sexistas. Así mismo ocurrió con el antiguo director creativo, Hiroshi Sasaki, quien hizo un comentario despectivo sobre una reconocida artista japonesa. Esto sin mencionar el repudio que ha tenido el evento en Japón a causa de la pandemia.