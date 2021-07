El atletismo español observa con atención el maravilloso momento que atraviesa Mo Katir. El corredor es uno de los deportistas del momento en España, y se espera que este revalide su reputación en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, en pleno auge mediático, el clasificado a Tokio 2020 ha sido blanco de comentarios discriminatorios por parte de Isaac Viciosa, bicampeón español de 1.500 metros y campeón europeo de 5.000 metros.

Mo Katir es una de las grandes figuras del momento en el deporte español. El atleta ha roto récords en los 1.500, 3.000 y 5.000 metros en las últimas semanas, y apunta a ser uno de los protagonsitas en los Juegos Olímpicos. La marca de tiempo de los 3.000 metros estaba en manos de Isaac Viciosa, quien no se mostró del todo feliz por el hecho de que el corredor nacido en Marruecos se llevara su récord con cronómetro de 7:27.64.

Polémicas declaraciones de Viciosa

La polémica se creó a raíz de la entrevista del exvelocista con la revista Corredor. "Lo ha batido un atleta con poca historia internacional. Para mí es la gran sorpresa y eso me tiene más intrigado. Ese récord, antes de mí, lo tuvieron Manolo Pancorbo, Fermín Cacho, Enrique Molina, José Luis González... Atletas que habíamos tocado techo en entrenamientos, nutrición y recuperación. Que ahora llegue un atleta que en un mes bata tres marcas de este nivel sin un historial, aunque sí con potencial y proyección, me deja algo afectado".

Además de desmerecer a su compatriota, lanzó un polémico comentario sobre sus orígenes. "Es un atleta que pongo en cuarentena, quiero dejar unos meses para que transcurra todo, que certifique esas marcas en los Juegos Olímpicos y se confirme que está totalmente limpio. Creo que con 50 años puedo permitirme el lujo de ser crítico. Y otra cosa que quizá no es políticamente correcta pero me gustaría decir es que me hubiera gustado que lo hubiese batido un atleta con apellidos castellanos".

Fuente: Getty

Respuesta de Mo Katir

Mo Katir dio su respuesta por medio de sus historias en Instagram. "Para quien no sepa de quién es mi apellido, es un gran señor de origen marroquí. Mi gran motivación, un ejemplo a seguir, mi abuelo Mailud Katir. Este señor ha tenido que trabajar duro desde los 5 años, ha sufrido en la vida por temas de la guerra. Ya pueden juntar toda la vieja escuela, no hay comparación con este señor. Es un honor llevar tu apellido abuelo, solo es el comienzo. Denme un 1 año más, creerme. Voy a entrenar, nos vemos enseguida".