Este jueves fue la presentación de Memphis Depay con FC Barcelona. El futbolista neerlandés firmó su nuevo contrato, posó junto al presidente, habló y pisó el césped del Camp Nou. Luego de su paso por el Olympique de Lyon, el delantero llega con la intención de conquistar a Barcelona.

Memphis se mostró feliz por llegar a FC Barcelona. "Es un honor estar aquí, cumplo un sueño de pequeño. Se ha hecho la voluntad gracias a las dos partes. Doy las gracias al presidente y a su Junta. Me doy cuenta de lo grande que es este club y el impacto que tenía en mí ya de niño. Cumplir mi sueño con 27 años es algo muy sorprendente y fantástico", empezó.

"Estoy encantado de estar aquí, el equipo está listo para la nueva temporada y para empezar a recoger trofeos. Gracias también al entrenador por haber confiado en mí, sabe que con esa confianza que me da, puedo devolverlo algo al club. Dios también me ayudará”, añadió.

Depay también habló de Messi, para él es un sueño hecho realidad. "Tengo muchísimas ganas de jugar con Leo, soy un gran fan suyo. Él tiene muchas cualidades, a todos nos gustaría hacer lo que él hace. Ayer vi todos los balones de Oro, probablemente otro pronto, es un sueño jugar con él".

Sobre el problema que tiene FC Barcelona con la masa salarial: "No me preocupa para nada, primero estoy centrado en el juego, y luego el presidente ya ha comentado que están buscando fórmulas creativas. Estoy seguro de que el presidente y la junta se ocuparán de ellos y con la vuelta de la afición al estadio, seguro que será diferente".

Con o sin Koeman, Depay quería fichar por Barcelona. "Yo habría venido sin Koeman porque no puedes decirle que no al Barça, pero ha tenido un peso importante Koeman porque él me puso como delantero centro, él me ha hecho sentir cómodo y le tengo que dar las gracias por eso", explicó, antes de añadir: "Antes jugaba de extremo izquierdo y me puso en el centro y funcionó. Él ha dado el paso de traerme al Barça y yo estaba dispuesto desde la temporada pasada. Ha tenido su influencia, pero hubiera venido igualmente".