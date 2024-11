Cristiano Ronaldo no para: su doblete le quita otro récord a Lionel Messi

Cristiano Ronaldo continúa más que decidido romper todos los récords goleadores en la historia de este juego. El delantero del Al-Nassr volvió a ver portería a lo largo de las últimas horas y todo ello para arrebatarle un nuevo récord a Lionel Andrés Messi que parecía imposible hasta la fecha. El crack de entidades como Real Madrid o Manchester United todavía tiene varios compromisos para seguir acrecentando sus firmas.

Todo parte por entender como gracias a sus dos goles ante Al-Gharafa, el delantero portugués de 39 años se convierte en el primer futbolista en llegar a más de 40 goles oficiales a lo largo de 13 temporadas. 12 campañas eran el récord que unía tanto a Cristiano Ronaldo como Lionel Messi y que ahora ha quedado roto a favor del delantero portugués. No olvidemos que el capitán de la Albiceleste no tendrá actividad en lo que queda de año.

La marca en si supone el mejor motivo para entender por qué Cristiano Ronaldo se le ha dado al eslogan el mejor goleador de todos los tiempos. Sus registros hablan de una carrera de peso que ya tiene hasta 913 goles oficiales para sus clubes y selección. Para que nos hagamos una idea, CR7 no llegó a la suma 40 grito sagrados mencionados en dos de los últimos 15 años naturales. 2019 con 39 y sus 16 goles del 2022, oasis de un camino goleador a la altura de pocos.

Messi tenia el récord y parecía destino a alargarlo, pero desde 2019 se ha interrumpido su ritmo goleador. Algo natural teniendo en cuenta el paso del tiempo sin dudas y que potencia lo hecho en el inicio de la carrera de Lionel Andrés. Desde 2020, La Pulga solo superó los 40 tantos en el 2021 y gracias a 41 gritos sagrados que no han sido igualados hasta la fecha. 35 en 2022, 28 en el 2023 y los 29 de este 2024 completan una carrera que de momento se encuentra tasada en 850 goles oficiales.

Publicidad

Publicidad

“Quiero llegar a los 1000. Con una gran diferencia, todos los goles que marqué están filmados, ¡tengo pruebas! Los respeto a todos, pero tengo pruebas”, declaraba el propio CR7 en una charla con Rio Ferdinand y en su canal de YouTube para dejar en claro su gran sueño de cara al futuro. Anoche y por la quinta jornada de la Champions de Asia, Al-Gharafa sufrió la eficacia del punta más letal en la historia de este juego.

ver también “A Cristiano Ronaldo le encantaría volver a Manchester United con Ruben Amorim”

Cristiano sabe que no le queda mucho en la élite

El propio CR7 charlaba días atrás de una realidad que no respeta apellidos u hojas de vida. Muchos le piden decir presente en el Mundial del 2026 mientras el goleador de Madeira asegura que disfruta del día a día: “Sé que no me quedan muchos años en el futbol. Jugar después de los 35 o 36 años ya es un regalo, ahora tengo 39 y cada año trato de disfrutarlo”.

¿Cuándo termina contrato CR7?

Culmina su vínculo contractual con Al-Nassr el 30 de junio del 2025. El luso suma un total de 77 goles y 18 asistencias a lo largo de 87 partidos que ejemplifican su vigencia para un torneo como la Saudí Pro League. Veremos si hay renovación, posible llegada al Mundial 2026 o si todo termina en la fase final de la Nations League en cuanto a la Seleção se refiere.

Publicidad

Publicidad