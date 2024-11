Que la temporada del Manchester City se encuentra siendo como mínimo singular es un hecho, pero las noticias de las últimas horas llevan este slogan al siguiente nivel. Erling Haaland podría pasar un día en prisión si no paga 65 euros en Suiza en estas 24 horas. Las claves de una historia curiosa y llamativa donde las haya. Su padre reside en el país del centro de Europa.

El medio suizo Blick fue el responsable de una información que se hizo tendencia en las horas de la noche. Todo empezó con el nombre del delantero de Pep Guardiola apareciendo en un boletín del Cantón de Vaud allá por el pasado 25 de octubre. ¿El motivo? Una multa de tráfico que no ha sido abonada a las autoridades y que llega a los 60 francos suizos (64.3 euros). Dicha infracción no se ha sido saldada y en caso de no hacerlo, Haaland seria detenido durante 24 horas en dicha comunidad.

Hablamos de un lugar donde su padre, Alf-Inge Haaland, reside actualmente. Es el hogar del ex jugador del Manchester City y figura clave del delantero de Guardiola. Erling, con un sueldo superior a los 20 millones de euros, parte de una trama surrealista que seguro terminará en las próximas horas tras su aparición en los medios de comunicación helvéticos. Si no lo hiciese, el ariete de la Premier League sería detenido en la próxima ocasión donde pisase suelo suizo.

Las informaciones llegan a la espera del duelo entre Manchester City vs. Feyenoord. Uno donde los skyblues buscarán volver a la senda de la victoria tras cuatro derrotas seguidas y con un Haaland cuestionado en la previa por los medios. Su bajón en estos pasos en falso en el equipo de Guardiola, defendido justamente por Pep en rueda de prensa. Volver a sumar unidades, vital para un proyecto que ya cerró la renovación de su DT.

Haaland buscará devolver al Manchester City a la senda del triunfo ante Feyenoord: IMAGO

Publicidad

Publicidad

“Un día marcará dos o tres goles, como ha venido haciendo desde que llegó. Sin él tendríamos aún más problemas de cara a puerta…Cualquier equipo que tenga a Erling va a depender de él. Lo sé y está bien…En estos momentos, cualquier rival es complicado para nosotros”, definiciones y defensas del propio Pep a su delantero en esta seguidilla de partidos donde Haaland no ha podido marcar en 4 los últimos 6 encuentros.

ver también El mejor futbolista de la historia según Erling Haaland: "Ganó el Mundial y el Balón de Oro"

Kevin De Bruyne no niega que puede dejar Manchester

El belga termina contrato en verano. No duda que la posibilidad de su final en el City se encuentra presente: “No estoy muy obsesionado con las cosas ahora mismo. Sé que la gente me hará preguntas sobre esto, pero no hay mucho que pueda decir, no ha habido muchas conversaciones, así que estoy bien, estoy feliz, solo quiero volver a jugar un buen fútbol y el futuro ya veremos”.

Los números de Haaland en Manchester City

Dos ediciones de la Premier League, una FA Cup, la Champions League del 2023, Supercopa de Europa, Mundial de Clubes y una Community Shield conforman el paso de Erling por el Etihad. En apenas dos años y medio, el noruego ya acumula un total de 105 goles y 15 asistencias a lo lardo de 115 partidos oficiales.

Publicidad

Publicidad