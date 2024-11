Quería jugar para Simeone, rechazó a Real Madrid y casi ‘termina’ la carrera de Messi: “Me tendría que haber retirado”

La historia de Lionel Andrés Messi por LaLiga española estuvo apunto de sufrir un inesperado giro en septiembre del 2010. Una entrada de Tomáš Ujfaluši a lo largo de un Atlético Madrid vs. Barcelona generó uno de los mayores sustos en la historia reciente del conjunto culé. Todo quedó en eso y 14 años más tarde, el checo se explica alrededor de una acción que por poco cambia todo.

Un marcador de 1-2 a favor del Barcelona quedaba en segundo plano. Las imágenes de aquel pisotón de Tomáš Ujfaluši sobre Messi recorrieron el mundo. Se temió una lesión de ligamentos, ósea y de una baja de hasta 8 meses que finalmente fue descartada por la fisionomía del rosarino. El checo de rinde a Lionel, confiesa que le hubiera gustado ser dirigido por Diego Pablo Simeone y que rechazó a Real Madrid.

“Me quedé tranquilo cuando estuvo solo lesionado durante dos semanas. Imaginad lo que hubiera pasado si le dejo fuera seis u ocho meses. Me tengo que retirar del fútbol o ir a Bali a jugar. Para el fútbol estaría muerto”, empezaba el defensor con algo más de 133 partidos para el conjunto colchonero. Aquella entrada confiesa, le tuvo sin dormir un par de jornadas al tratarse de una posible lesión de gravedad de un compañero. Barcelona se temió lo peor.

Tomáš Ujfaluši asegura que nunca tuvo la intención de lesionar a Lionel. Afirma que se trató de un lance del juego y que el propio argentino lo entendió. Hablaron y zanjaron el asunto gracias a Sergio Agüero: “Cuando vi las imágenes le pedí al Kun el teléfono de Messi y le pregunté si estaba bien. Me respondió dos días después que estaba bien, que las pruebas habían salido bien. Yo estaba seguro de que toqué la pelota, pero Messi siempre está un poco más veloz que el resto”.

Así fue la entrada con la cual se puso en riesgo la carrera de Messi 14 años atrás: IMAGO

Una distensión del ligamento lateral interno del tobillo derecho sin afectación ósea. Aquel fue el parte médico de una entrada que en otros escenarios pudo haber supuesto un parón de varios meses en la carrera de Messi. Tomáš Ujfaluši revive uno de los episodios de mayor susto en la historia reciente del Barcelona. 14 años más tarde, el checo afirma que sigue cercano al Atlético y que nunca quiso ir a lesionar a La Pulga.

Rechazó al Real Madrid

“Claro que me hubiera gustado jugar con Simeone. Soy un tipo como él, que dejaba todo en el campo, que jugaba con las emociones. Ahora también se ve en el banquillo…Jugando en el Atlético me llegó una oferta del Real Madrid y yo dije no. La dejé sobre la mesa. Eso no podía hacerlo, por fidelidad”, más reflexiones de un Tomáš Ujfaluši que a lo largo de los últimos años confesó tener dicha propuesta sobre durante varios días.

Messi, una pesadilla del Atlético Madrid

Los números son simples y hablan de una de las víctimas favoritas del argentino. 43 partidos, 24 victorias, 11 empates, 8 derrotas, de la mano de un total de 32 goles como 9 asistencias entre el 2004 y el 2021. Los Colchoneros únicamente salen vencedores en sus enfrentamientos con el 10 cuando vemos sus registros en la UEFA Champions League.

