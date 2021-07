En la presentación de Memphis Depay con FC Barcelona, el nombre de Antoine Griezmann fue mencionado. En las últimas semanas, el futbolista francés ha sido relacionado con grandes clubes como Atlético de Madrid y Manchester City, rumores que con el paso del tiempo fueron creciendo. Hoy, Joan Laporta, presidente del club azulgrana, en conferencia de prensa, habló de la situación del jugador.

El máximo directivo de la entidad blaugrana dejó en claro que FC Barcelona cuenta con Griezmann, pero no pudo asegurar su continuidad. "Griezmann es jugador del Barça, pero no se puede negar que se han dado movimientos en las últimas semanas. Nosotros contamos con el futbolista, pero ha habido interés por el jugador porque se trata de un futbolista de talla mundial".

Laporta no habló más acerca del tema y cedió la palabra a Mateu Alemany, director de fútbol del equipo culé. "Estamos en un mercado especial en el que hay poca disponibilidad financiera y mucha imaginación con el intercambio de futbolistas. Nosotros valoramos mucho a Antoine. Es un jugador top. No será fácil que haya una oferta lo suficientemente interesante para que salga. Se han dado situaciones que nosotros no hemos planteado y veremos lo que va a suceder".

Laporta también se refirió al posible trueque por Saúl Ñíguez. "El mercado está empezando. Nada se está moviendo por el covid y la reducción de ingresos. Griezmann tiene mercado y hay clubs interesados y lo que hacemos nosotros es construir nuestra plantilla buscando el equilibrio financiero. Con Antoine no tenemos ningún problema. Estamos encantados con el como profesional. Estamos abiertos a todas las propuestas que se presenten porque estamos en un momento delicado. Tenemos que hacer equilibrios. Estamos abierto a estudiar opciones, pero ninguna de ellas perjudicará el hacer un equipo competitivo".

Lo cierto es que queda mucho mercado y el interés de otros clubes por Griezmann es real.