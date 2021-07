Este domingo Italia se consagró campeón de la Eurocopa por segunda vez en la historia al derrotar por penales a Inglaterra nada menos que en el mítico Wembley de Londres. En la definición, Gianluigi Donnarumma se vistió de héroe al atajar dos penales para darle el triunfo a los de Roberto Mancini en la competencia continental tras 53 años de sequía.

Un remate al palo de Marcus Rashford y dos atajadas de Donnarumma, ante Jadon Sancho y Bukayo Saka, le dieron a Italia la victoria en la definición por penales. La imagen más curiosa llegó cuando el arquero contuvo el último remate y se quedó sin festejar mientras todos sus compañeros salieron corriendo desde la mitad de cancha para celebrar.

Según contó en el medio italiano Sky Sport, Donnarumma había perdido la cuenta de los penales y no estaba al tanto de que Italia se había consagrado campeón. "No festejé en el penal porque no me dí cuenta de que habíamos ganado. Cuando Jorginho erró su penal pensé que habíamos perdido", describió el arquero.

"Ahora, con el VAR, siempre te miran los pies porque no puedes estar delante de la línea, así que miré hacia el árbitro para ver si todo estaba bien. Después vi a mis compañeros venir hacia mí y todo empezó desde allí. ¡No entendí nada!", relató el jugador de 22 años para aclarar su actitud frente a la situación.

El italiano, que fue elegido como el mejor arquero en el once ideal de la Eurocopa, fue una de las piezas claves en el campeón, recibió sólo cuatro goles en todo el torneo y ninguno en la fase de grupos. Además de los dos penales que atajó en la definición de la final, había atajado otro en la de las semifinales. Según indican todos los medios grandes de Europa, el destino de Donnarumma en esta temporada está en PSG.