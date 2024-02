La incertidumbre en torno al futuro de Kylian Mbappé involucra no solo al propio jugador y a su círculo cercano, sino también a sus compañeros en el París Saint-Germain, quienes no saben si en la próxima temporada podrán contar con el talento de uno de los delanteros más determinantes en la actualidad en el fútbol mundial.

Al respecto, quien emitió su opinión, y hasta de paso le hizo un pedido al atacante de 25 años, fue Gianluigi Donnarumma. ”Kylian tomará la mejor decisión para él. Lo que puedo decir es que siempre da el máximo en cada entrenamiento, en cada partido y estamos orgullosos de tenerlo aquí. Esperamos tenerlo mucho tiempo”, dijo el portero del PSG tras el triunfo 2 a 0 sobre la Real Sociedad.

De hecho, en línea con esto de que empiezan a estar implicados en la extensa novela de la definición de Kylian Mbappé el resto de los futbolistas, la declaración del italiano se añade a la que realizó Aurélien Tchouaméni prácticamente 24 horas antes, tras el duelo en el que el Real Madrid derrotó 1 a 0 al Leipzig por los Octavos de Final de la Champions League.

”¿Mbappé al Real Madrid? No, no me dijo nada. Y aunque me lo hubiera dicho, yo no te habría dicho nada”, dijo el compañero de Mbappé en la Selección de Francia al Canal+. Sin embargo, por otro lado, confesó: ”Los jugadores hablamos de ello en el vestuario porque es un tema importante. Esperamos que las cosas se calmen en las próximas semanas”.

Fayza Lamari, madre y representante de Kylian Mbappé, habría dado marcha atrás en las negociaciones con el Real Madrid

En el inicio del 2024 aparentaba que Kylian Mbappé se encaminaba a cerrar un acuerdo con el Real Madrid para la temporada próxima. No obstante, las informaciones recientes indican que Fayza Lamari, madre y representante del jugador, y la directiva del Merengue se distanciaron en la primera curva de las conversaciones.

Al parecer, el entorno del delantero se mostró demasiado pretensioso. Exigen un salario igual o mejor al que percibe en el París Saint-Germain. Incluso, querría tener la contraprestación más elevada del vestuario (eso quiere decir, estar por encima de otras grandes figuras como Vinícius Júnior y Jude Bellingham).

En tanto que la Casa Blanca se mantiene en la postura de no hipotecar el club para pagarle a Mbappé. Es más, en teoría le arrimaron una propuesta con una cifra que llegaría a ser el 50 por ciento de lo que recibe anualmente en el PSG.

La Premier League se anima a preguntar condiciones por Kylian Mbappé

La Premier League vio como una posibilidad las diferencias que trascendieron entre el Real Madrid y Kylian Mbappé. Por eso, tanto Liverpool como Arsenal, de acuerdo a un reporte de Mirror, se habrían arrimado para hacerle saber de su interés. Por el momento, solo aparecen como alternativas en caso de que el protagonista no continúe en París.