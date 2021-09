Sin duda alguna podemos decir que Arkane Studios lo ha vuelto a hacer. Se hicieron esperar con Deathloop, pero definitivamente valió la pena. En Bolavip Gamer tuvimos la fortuna de probar este juego en PlayStation 5 que nos sumerge en un nuevo reto de 'puzzle' con mucha acción e inteligencia por delante. Un juego absolutamente flexible que nos permite exprimir al máximo nuestra intuición para llevar adelante una larga investigación dentro de un bucle de tiempo.

Una vez nos sumergimos en 'Deathloop' nos condenamos a repetir, una y otra vez, el mismo día dentro del argumento del juego. Para entrar en contexto rápido, una línea narrativa muy parecida a los guiones de películas muy reconocidas como 'Edge of Tomorrow' u '8 minutos antes de morir'. Arkane Studios nos permite entrar en esta problemática de tiempo donde nuestro ingenio e intuición serán los mejores aliados para romper el bucle.

Colt, el protagonista principal de esta historia, es quien está atrapado en el reinicio del mismo día, todos los días y no tiene ni idea de lo que está ocurriendo. Al mejor estilo de Arkane, la trama se desarrolla en medio de una estrategia de combate y sigilo que le será muy familiar a cualquier jugador adaptado a este tipo de videojuegos en FPS (First-person Shooter o juegos de Primera Persona).

HISTORIA Y JUGABILIDAD:

El objetivo principal de Colt es romper un "Bucle eterno" que lo tiene a él y más personas inmersas en la vivencia del mismo día, todos los días en la Isla de Blackreef. Para ello, deberá seguir una serie de pistas y completar una extensa investigación que lo llevará a enfrentar a diferentes personajes claves para entender lo que está ocurriendo. Mientras eso ocurre, debe esquivar a la muerte ya que cada caída provocará que vuelva a repetir la historia, una y otra vez. Se debe mover entre distritos y a diferentes horas del día claves. Cada paso es motivado por la misma investigación que te revela el mejor y más indicado camino a seguir.

Hasta ahí, suena todo bonito. Sin embargo, el bucle provoca que tengas que enfrentar a los mismos enemigos una y otra vez. Aquí es donde se complica todo porque debemos investigar con mucho detenimiento a todos los enemigos (incluyendo estilos de vida, horarios y que armas llevan). Solo esta tarea nos puede llevar extensas horas de juego, por lo que no resolverás la trama en pocos días. La idea de "rejugabilidad" de un videojuego está totalmente implícito en 'Deathloop' en solo UNA CAMPAÑA.

Combate y Sigilio

Esta compleja historia en bucle temporal no podría ser más divertida si no tuviese un potente mecanismo de interacción con la IA es bastante desafiante. Aunque el juego nos permitirá añadir y mejorar las habilidades de disparo, combate y técnicas especiales, sin duda alguna el 'Aim-Assist' es completamente retador para terminar de darle mucho más picante al juego. Ya no solo basta con lidiar con un juego que no sigue una linea recta argumental, sino que tendremos que poner aprueba nuestra puntería e inteligencia para reunir enemigos y acabarlos en un santiamén.

Reflexión final: