El equipo 1 de Road to the Knockouts en FIFA 22 Ultimate Team cuenta con Marquinhos, Arturo Vidal, y más cartas con dos condiciones de mejora.

FIFA 22 revela las primeras cartas de Road to the Knockouts

EA Sports ya ha revelado varias series de cartas especiales para el Ultimate Team de FIFA 22, incluyendo las Ones to Watch y los clásicos Equipos de la Semana. Esta vez, revelaron la línea de Road to the Knockouts.

Se trata de una serie de cartas vinculadas a las competencias europeas de Champions League, Europa League y Conference League. Son cartas que mejorarán si los jugadores se clasifican a las fases eliminatorias.

Por otro lado, también podrán mejorar si el equipo del jugador gana tres de cuatro partidos de la fase de grupos. Se pueden acumular, por lo que existe la posibilidad de mejorar dos veces en un corto plazo de tiempo.

Equipo 1 de Road to the Knockouts para FIFA 22

Estos son los jugadores en la nueva línea de cartas, que estarán en sobres de FUT durante siete días a partir de ahora:

DFC: Marquinhos 87 > 89 (PSG/Brasil)

MD: Leroy Sané 84 > 88 (Bayern München/Alemania)

MC: Arturo Vidal 81 > 85 (Inter/Chile)

ED: Rodrygo 79 > 84 (Real Madrid/Brasil)

CAD: Nordi Mukiele 81 > 84 (RB Leipzig/Francia)

MCD: Sandro Tonali 77 > 84 (Milan/Italia)

MC: Ryan Gravenberch 78 > 82 (Ajax/Holanda)

DC: Alexander Isak 82 > 86 (Real Sociedad/Suecia)

DFC: Issa Diop 77 > 83 (West Ham/Francia)

MI: Heung-Min Son 89 > 90 (Spurs/Corea del Sur)

DFD: Hamari Traoré 79 > 84 (Stade Rennais FC/Mali)

FIFA 22 ya está disponible en todas las plataformas. Su lanzamiento rompió todo tipo de récords tal como reveló EA Sports, quien también lanzó una actualización mejorando varios aspectos del gameplay.