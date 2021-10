Los europeos no estuvieron ni cerca de su mejor nivel y PSG Talon le ganó en el duelo de eliminados.

Las respectivas derrotas de PSG Talon y Fnatic ante Hanwha Life Esports dejaron a ambos equipos sin chance de avanzar a los Cuartos de Final de esta Worlds 2021, pero claro, a ambos equipos todavía les quedaba enfrentarse para terminar el grupo.

Se notó claramente que en la partida no había nada en juego y fue prácticamente una exhibición con casi 50 asesinatos en 38 minutos de juego. Pero con PSG Talon siempre por delante en la partida, tanto en objetivos como en asesinatos.

Fnatic intentó pelear el Baron Nashor, pero no pudo conseguir el objetivo, PSG Talon los exterminó y con la base ya abierta, los súbditos y super súbditos terminaron por tirar el Nexo antes que los propios jugadores del equipo asiático pudieran hacerlo por su cuenta.

Con esto Fnatic se despide del Campeonato Mundial de League of Legends con apenas un sólo triunfo y en el último lugar del Grupo C, donde Royal Never Give Up y Hanwha Life Esports lograron la clasificación a la siguiente instancia.

Highlights Worlds 2021 - PSG Talon vs Fnatic