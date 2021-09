Furfrou llega a Pokémon GO en el nuevo evento Semana de la Moda

Los eventos no se detienen en Pokémon GO, y con el comienzo de una nueva estación llegará un nuevo evento dentro del juego. Este 21 de septiembre (comienzo del otoño en el hemisferio norte y de la primavera en el hemisferio sur), dará inicio la Semana de la Moda, con varios Pokémon destacados.

El evento contará con la llegada de un nuevo Pokémon al juego en Furfrou, y también se podrán encontrar otros tantos Pokémon con diferentes prendas equipadas, que serán únicos del evento. Por supuesto, también tendremos múltiples bonificaciones y recompensas que compartimos a continuación:

Detalles del evento Semana de la Moda 2021 en Pokémon GO

• Furfrou debuta en Pokémon GO, y varias de sus diferentes formas estarán disponibles en el juego, dependiendo de la región y utilizando la nueva mecánica de "Cambio de Forma" (ver abajo).

• Butterfree, Sneasel y Blitzle tendrán disfraces únicos del evento. Además, veremos Pokémon con disfraces que formaron parte del evento en el pasado, como Smoochum, Kirlia, Shinx y Croagunk.

• Nueva parte para la historia de investigación especial de la Temporada de Travesuras.

• Completa la investigación especial para tener un encuentro con Meloetta. Si has tenido un encuentro con ella durante el Pokémon GO Fest 2021, recibirás Caramelos de Meloetta en su lugar.

• Entrenadores especiales "a la moda" aparecerán en Poképaradas durante el evento. Véncelos para ganar premios especiales.

• Completa las investigaciones temporales para conseguir encuentros con Pokémon a la moda exclusivos del evento. Llegar al final se te será recompensado con una peluca de Furfrou para el avatar.

• Los artículos para el avatar de la Semana de la Moda regresan por tiempo limitado.

También habrá cambios en Incursiones y encuentros con Pokémon. A continuación los repasamos:

• Pokémon con disfraces como Sneasel y Shinx aparecerán en las incursiones de una estrella.

• Pokémon con disfraces como Butterfree y Kirlia aparecerán en las incursiones de tres estrellas.

• Los siguientes Pokémon eclosionarán de Huevos de 7 km: Meowth de Alola, Meowth de Galar, Smoochum y Shinx con atuendos a la moda.

El evento estará activo en Pokémon GO del 21 al 28 de septiembre e introduce la nueva mecánica de Cambio de Forma que explicamos a continuación:

Nueva mecánica Cambio de Forma en Pokémon GO

Furfrou cuenta con varios peinados en los juegos principales de Pokémon, los cuales se conocerán como diferentes formas en Pokémon GO, habrá 10 formas de Furfrou, las cuales estarán disponibles en diferentes partes del mundo, como repasamos a continuación:

• Forma Salvaje: disponible en estado salvaje en todo el mundo

• Corte Dama: disponible como cambio de forma en todo el mundo

• Corte Caballero: disponible como cambio de forma en todo el mundo

• Corte Señorita: disponible como cambio de forma en América

• Corte Rombo: disponible como cambio de forma en Europa, Oriente Medio y África

• Corte Estrella: disponible como cambio de forma en Asia-Pacífico

• Corte Aristocrático: disponible como cambio de forma en Francia

• Corte Kabuki: disponible como cambio de forma en Japón

• Corte Faraónico: disponible como cambio de forma en Egipto

• Corte Corazón: aún no fue revelado

Los Furfrou se encontrarán siempre en su Forma Salvaje, y dentro de su menú podrás utilizar el botón "Cambiar de forma", para abrir un menú con los cortes disponibles. Necesitarás 25 Caramelos de Furfrou y 10 000 Polvos Estelares para cambiar la forma de Furfrou.