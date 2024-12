¿Julián Álvarez y De Paul suplentes?: la curiosa formación que ensayó Simeone antes del Barcelona vs. Atlético de Madrid

Diego Pablo Simeone y Atlético de Madrid se preparan para una auténtica final de la temporada. Los colchoneros visitarán a Barcelona este fin de semana como colíderes de la primera división española e igualmente con un posible cambio de sistema que ya genera ruido por la capital. Tanto Julián Álvarez como Rodrigo De Paul esperan novedades tras haber sido suplentes a lo largo de los últimos ensayos realizados por el Cholo en la ciudad deportiva.

Barcelona y Atlético de Madrid se medirán desde las 21:00 h local de este sábado como líderes de un certamen donde ambos suman 38 unidades, pero donde los dirigidos por Simeone todavía tienen un partido pendiente que les podría convertir en el único puntero del campeonato. A la espera de lo que podría ser incluso su primera victoria como visitante en la capital de Cataluña, llegó Pablo ensaya diversos cambios de formación para controlar al mejor ataque de lo que vamos de la Liga en la presente campaña.

En medio de una racha de más de 10 victorias consecutivas y donde su ya icónico 4-4-2 parecía haber vuelto para quedarse, Simeone ensayó a lo largo de las últimas horas una formación de 4-5-1 y un 5-4-1 según MARCA donde Julián Álvarez y De Paul Fueron suplentes en el ensayo por la ciudad deportiva del equipo rojiblanco. Cabe remarcar que buena parte de los titulares trabajaron en el gimnasio producto de los golpes recibidos en el último compromiso frente al Getafe como local. En caso de que dicho sistema se mantenga, habrá que ver que lugar ocupan en el once nombres como La Araña, Ángel Correa o Alexander Sorloth.

Justamente el delantero noruego es una de las grandes dudas que se tiene ahora mismo por Atlético de Madrid de cara al compromiso con Barcelona. Sorloth trabajó en el gimnasio recuperándose de un golpe a la espera de saber si su cuerpo le permite o no hacer parte de la expedición rojiblanca para medirse con Hansi Flick y compañía. No olvidemos que en esta lucha por LaLiga española Real Madrid se encuentra tercero y a solamente una unidad de ambos punteros. Los dirigidos por Carlo Ancelotti jugarán el domingo frente al Sevilla el Santiago Bernabéu. Se especula con un Cholo que podría cambiar de sistema ante la importancia del partido aparece en el horizonte.

Julián Álvarez y De Paul vienen de ser claves en el triunfo de Atlético ante Getafe: IMAGO

“Tenemos que seguir partido a partido, no hay manera de ver nuestro presente que no sea trabajando e intentando seguir mejorando. A descansar antes de afrontar al Barcelona…No sé de qué forma lo vamos a plantear, pero si es bueno o no dependerá del resultado, que es lo que mandará”, reflexionaba justamente argentino después de la victoria frente a Getafe. Un triunfo por la mínima que permitió al Atlético de Madrid llegar a los 11 de manera consecutiva y para consolidar la tercera mejor racha de Diego Pablo Simeone al frente del Banco de suplentes. Se viene una final con la que el metropolitano quiere soñar de cara a la consecución del título.

El historial de Simeone vs. Barcelona

El conjunto culé supone la gran bestia negra del Cholo por España. Si bien en enfrentamientos a 90 o 180 minutos el Cholo ha podido imponerse en varias ocasiones, el historial general habla de una losa que deberá romperse en la capital de Cataluña de cara a conseguir el objetivo. En los 36 partidos jugados entre ambas entidades, Atlético de Madrid solo ha ganado en 5 con el Cholo al frente. Le han marcado 48 tantos y repetimos que nunca se dio un triunfo de Diego Pablo como visitante ante los blaugranas

Las dudas con Julián Álvarez pensando en Barcelona

El argentino se viene consolidando en un equipo donde su paso de las bandas al centro del ataque ha sido clave para la racha en cuestión. Se especula ahora mismo con la posición como rol que ocuparía en el 11 frente a Barcelona en caso de que Simeone decidiese dar un giro de 180º al sistema que viene utilizando desde hace varias semanas. Si nada se tuerce el argentino debería ser titular junto a De Paul y Griezmann. La duda repetimos, es donde.

