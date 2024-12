Es el momento indicado donde el equipo grande se pone fuerte y deja atrás el romanticismo como tal. Los jugadores nunca serán más grandes que los equipos que crecen temporada a temporada. En este caso Universitario de Deportes se pone de pie, para poder pasar la página de Raúl Ruidíaz, quien no tiene claro si volverá al equipo de sus amores. Por eso, van a muerte con un nuevo refuerzo, quien próximamente podría vestirse de corto con los colores del actual bicampeón nacional.

¿Qué delantero estaría llegando a Universitario de Deportes?

La información es presentada por el periodista del Diario Líbero y L1 MAX. A su estilo y con toda la credibilidad ganada, cuenta Gustavo Peralta lo que podría estar pasando muy pronto con los merengues. Quienes obviamente, estaban esperando por un jugador como Raúl Ruidíaz, sin embargo, el tiempo pasa, y no pueden quedarse dormidos esperando por una respuesta: “Rubén Bentancourt es un nombre que gusta en Universitario, pero aún no hay negociación. ¿Podría darse pronto? Tal vez. Informaremos al respecto”.

¿Por qué se olvida Universitario de Deportes de Raúl Ruidíaz?

Es más, puntualizó que hoy por hoy están más lejos que nunca de La Pulga por las negociaciones pasadas que no llegaron a nada: “Sobre Raúl Ruidíaz y una corrección: Tuvo opción concreta (como informamos) a mitad de año, que el jugador aceptó, pero Seattle no lo liberó y para esta ventana de pases fue el primer delantero que recibió oferta concreta, pero no avanzó más hasta ahora. Por eso, decir que no es prioridad en la U no es correcto aunque (en mi opinión) creo que no va a terminar llegando. La Pulga avanza con un par de opciones en la MLS”.

¿Quién es Rubén Bentancourt y por qué lo busca Universitario de Deportes?

Rubén Bentancourt es un delantero uruguayo nacido el 2 de marzo de 1993 en Salto, Uruguay. Actualmente, juega en el Nacional de Uruguay y ha tenido pasos por equipos de Sudamérica y Europa. Es conocido por ser un atacante potente y físico, con buena presencia en el área rival. Este delantero inició su carrera profesional en Danubio FC de Uruguay, destacando como una joven promesa, lo que le permitió dar el salto al fútbol europeo. Teniendo una formación internacional en clubes de nivel superlativo.

Rubén Bentancourt en Nacional. (Foto: AUF).

Las cualidades más fuertes de Rubén Bentancourt terminan siendo las siguientes. Físico imponente: Con 1.85 metros de altura, utiliza su cuerpo para ganar duelos en el área. Buen juego aéreo: Es peligroso en balones detenidos y centros por su capacidad de cabeceo. Definición y olfato goleador: Tiene buen remate, tanto con los pies como de cabeza, y busca siempre posicionarse bien en el área. Movilidad limitada: No es un jugador extremadamente rápido ni habilidoso con el balón, pero compensa con posicionamiento y entrega constante.