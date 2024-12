¿Messi o Maradona? Di María no dudó: "Todos los demás están escalones muy por debajo de él"

Ángel Di María es sinónimo de títulos y alegrías para la Selección Argentina, pero no siempre fue así. A sus casi 36 años el futbolista nacido a nivel profesional por Rosario Central repasa una carrera marcada por nombres puntuales como Lionel Messi o Diego Armando Maradona. El líder del Benfica no dudó a la hora de definir a ambos zurdos e igualmente para escoger quien se encuentra por delante del resto de los mortales.

En DSports Radio habló el ex extremo de entidades de peso como Juventus, París Saint Germain, Real Madrid o Manchester United. Analizó su presente por un fútbol portugués donde todavía tiene contrato hasta finales de temporada e igualmente todo el recorrido hecho por una Selección Argentina con la que vivió momentos tanto positivos como de auténtica pesadilla. Es ahí donde surgen figuras que como Messi o Maradona, fueron vitales no solamente para no rendirse, sino para disfrutar de dos personalidades que le cambiaron la vida a la Albiceleste. El Fideo pone a Lionel por encima de todos.

“Yo al que veo es al mejor de la historia, más alto que eso es imposible llegar y todos los demás están escalones muy por debajo de él. Haber entrenador con él, haber visto cómo se prepara, cómo entrena, es todo…De Leo Messi lo dije todo. Fue lo mejor que me pasó en mi carrera, como seguramente para otro fue jugar con Diego (Maradona)”, empezamos un Di María tajante alrededor del gran debate que ha marcado el presente de la selección Argentina desde hace casi dos décadas. Afirma que cada uno tendrá sus preferidos y que la cuestión generacional por supuesto es clave a la hora de elegir un nombre por encima del otro.

Di María se deshace en elogios a Messi. No solo por sus características a nivel de juego, sino por una mentalidad que ha tenido que vencer todo tipo de obstáculos. También hubo detalles inéditos alrededor de su salida del Camp Nou para unirse al gigante del fútbol francés: “El enano es fenomenal dentro y fuera de la cancha. Se lo dije después de mi último partido en PSG, le agradecí por dejarme compartir su año. Cuando pasó lo del Barça le quemamos la cabeza para que vaya a París porque quería jugar y vivir con él para ver lo que hace. Lo ves en los entrenamientos, en los partidos, pero en la Selección son 10 días. Haberlo tenido en París fue un broche de oro”.

Di María definió a Maradona como un padre dentro del fútbol: IMAGO

“Maradona para mí es Dios, es como mi segundo papá, lo es todo. Me bancó en las peores, siempre creyó en mí, siempre estuvo para darme un consejo. Las anécdotas de cuando venía a la pieza a la madrugada y se ponía a charlar…Antes de la final de la Copa América le pedí a él una mano, hice el gol y se ganó con ese gol”, Reflexionaba también el futbolista sobre su relación con el pelusa. Diego siempre fue uno de los máximos defensores de un Ángel que agradece no solo el tiempo compartido con el 10 sino igualmente las relaciones extra futbolística que les unió durante varios años.

Los números de Di María en la Selección Argentina

Dos Copa América, Qatar 2022, Finalísima y un total de cuatro Mundiales disputados. Este es el camino de Ángel Di María por un combinado Albiceleste con el cual ha disputado un total de 145 partidos para sumar 31 goles en su apartado más personal. Retiro llegó hace pocos meses y luego de la consagración en Estados Unidos donde los dirigidos por Lionel Scaloni consagraron uno de los ciclos más ostentosos del combinado nacional.

Los registros de Di María a nivel de clubes

Todo empezó por Rosario Central allá por el año 2005. El resto del recorrido es prácticamente tanto inolvidable como irrepetible para buena parte de los activos de este juego. 779 partidos, 182 goles, 268 asistencias que un total de 29 títulos donde resalta por supuesto la Champions League ganada con Real Madrid en el año 2014 como MVP de la final, el legado de un Ángel Di María que dejó en claro por su entrevista que de momento ni mucho menos se acerca al final de su camino.

