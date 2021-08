Algo interesante de ver las batallas legales de Epic Games contra Apple y Google, fue toda la información confidencial que se reveló cuando las empresas se encontraron en la corte. En este caso, se destapó que Google tenía, en algún momento, la intención de comprar la empresa.

Google dejó de censurar algunas partes de los documentos que se presentaron durante el juicio, que aún continúa y ahora está ligado a un caso anti-monopolio. Es así como se descubrió que, luego de que Fortnite se haya estrenado en la plataforma de Android, Google consideró una adquisición para eliminar a la competencia.

Según los textos, Google "ha desarrollado una serie de proyectos internos para lidiar con el 'contagio' que percibía en los esfuerzos de Epic y otros para ofrecer a los consumidores y desarrolladores alternativas competidoras, e incluso ha contemplado comprar parte de o la totalidad de Epic para aplastar esta amenaza".

Este plan fue compartido internamente entre empleados de Google, por lo que nunca había salido a la luz hasta ahora. Tampoco Epic sabía nada al respecto, tal como confirmó el CEO de la empresa, Tim Sweeney, a través de un tweet luego de que se revele.

Aunque la adquisición no llegó a nada, Google intentó convencer a Epic de que no lancen Fortnite fuera de la Play Store, que fue lo que comenzó la demanda en primer lugar. Querían arreglar un "trato especial", pero no se llegó a ningún lado, similar a lo que sucedió entre Epic y Apple.