Se revelan documentos de Fortnite sobre colaboraciones con LeBron James, The Rock y más estrellas

Ayer dio inicio la nueva etapa del juicio entre Apple y Epic Games sobre Fortnite. Sí, aquel que inició el año pasado, cuando Epic decidió lanzar su propio sistema de compra de PaVos dentro del juego, pasando por fuera de las tiendas de Apple y Android, lo cual les quitó las ganancias a estas compañías.

Si bien el juicio durará varias semanas, los primeros detalles interesantes comienzan a llegar, y aunque no sean específicamente de la resolución del conflicto, sí nos dejan datos más que destacados sobre Fortnite. Y en ésta ocasión, sobre las futuras colaboraciones en las que Epic ha estado trabajando, o al menos ideando.

Algunas de estas colaboraciones ya han sucedido en el juego, como las skins de Kratos y Master Chief de God of War y HALO, que estuvieron destacadas a comienzo de la temporada pasada. Pero también han aparecido datos sobre skins en las que está trabajando Epic y que todavía no hemos visto. Se las cuales se destacan las de Naruto, Samus, The Bride y John McClane, entre otras.

Así mismo, colaboraciones de mayor impacto podrían llegar al juego. Según el mismo documento, la colaboración de Fortnite x NBA estaba pactada para diciembre del 2020, pero fue retrasada, y con ella llegaría la skin de LeBron James al juego. Otra que se retrasó fue la de The Rock, que estaba pactada para el primer cuarto de este año, pero imaginamos que la pandemia provocó cambios en el calendario de Epic Games.

También han estado trabajando en colaboraciones con artistas, tal y como sucedió con Marshmello y Travis Scott, y en éste apartado tanto Ariana Grande como Lady Gaga han aparecido como las más destacadas, así como una de Katniss Everdeen, pero por el momento sin fecha para su lanzamiento.

Veremos cuántas de estas colaboraciones terminan por traducirse en una realidad y dentro del juego y cuántas son tan sólo bocetos de ideas de los desarrolladores pero que finalmente no se convierten en una colaboración dentro del juego. Así mismo, estaremos pendientes sobre las novedades del juicio, que definitivamente marcará un antes y después en el mundo de los videojuegos.

